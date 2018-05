¿Será Diablos-Tigres?

Solo le quedan seis juegos a la mini temporada regular y en este momento en la Zona Sur se daría el duelo entre Diablos Rojos y Tigres para arrancar los playoffs. ¿Se mantendrá así de aquí al sábado o habrá cambios?

Yucatán, México y Quintana Roo ocupan los tres sitios de arriba en el standing en la Zona Sur y entre ellos saldrán los tres primeros clasificados del pelotón sureño, así que es un hecho que dos de ellos se van a enfrentar la próxima semana en una serie a ganar cuatro de siete juegos. Muchos quieren que felinos y colorados terminen 2-3 para que se confirme el duelo, pero otros piensan que sería mejor verlo ya en la Final del Zona, claro, “arriesgándose” a que alguno o ambos no avancen.

Para tener ese punto definido se tienen que jugar seis encuentros más a partir de hoy y hasta el sábado (no olviden que el viernes hay doble juego, para que en caso de ser necesario el juego de desempate o de comodín, se haga el lunes 28).

En caso de que las combinaciones se modifiquen y no se dé el duelo entre Diablos y Tigres, los capitalinos podrían enfrentar a los Leones de Yucatán, pero en caso de quedar en el primer sitio del pelotón, entonces el contrincante sería el conjunto que logre calificar como el cuarto sitio. Ahí se tiene al mismo equipo con el que cerrará la temporada, Bravos de León, pero también aparecen los Pericos de Puebla y hasta los Olmecas de Tabasco, conjuntos que están luchando por el cuarto, quinto y sexto peldaño.

Dos rápidos reportes de los Diablos Rojos. El relevista Jean Machi probablemente no lanzará ya esta semana ya que presenta una inflamación en el hombro derecho, que aunque no es nada grave y no será necesario enviarlo a la lista de reserva, requerirá que tome algunos días de descanso, así que quizá será el viernes o sábado cuando ya esté disponible de nuevo para subir a la loma.

Por su parte, Luis Alfonso Cochito Cruz sigue sin reportar luego de que recibió autorización para ausentarse para atender un problema familiar. Cochito jugó por última vez el 2 de mayo frente a Campeche, y el 10 de mayo fue colocado en la lista de reserva.

twitter@mikeboada