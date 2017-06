Es hora de hacer ídolos #ÍdolosLMB

Tiempo atrás ya habíamos empezado a trabajar un plan especial de la Liga Mexicana en la redacción del periódico La Afición, aunque no logramos cerrarlo y se quedó en el aire, pero todo resurgió tras una plática con Yoanner Negrín. Después de entrevistar al lanzador de los Leones de Yucatán para el programa Vive el Rey (que transmitimos en Milenio Televisión), en lugar de despedirnos seguimos hablando del equipo, de su experiencia, de su rutina previa a un juego, cuando de él surgió una frase más o menos así: “varios compañeros me dicen que qué es lo que siento de que los fans busquen el día en que me toca lanzar en Mérida para ir al estadio a verme”.

Me sorprendió lo que dijo y no por el hecho de que quisieran ir a verlo, sino porque yo pensaba que en el beisbol actual eso ya no existía. Pero me equivoqué. En la década de los 30, 40, 50 y hasta los 80, era común que los fans estuvieran al pendiente de su equipo y del rival que enfrentarían como local porque se buscaba saber cuándo lanzarían los pitchers estrellas o cuando una novena contraria contaba con uno o varios cañoneros espectaculares, con lo que se llenaban los estadios.

Esas situaciones parecen sacadas de un libro de historia del México del Siglo XX, narradas por personajes que lo vivieron hace muchos años y que gracias a su excelente memoria, pueden contarlas. Y eso se ve así porque en la actualidad parece que no hay ídolos en la Liga Mexicana.

Parecería que no hay ídolos que sean capaces de mover a los fans para ir a verlos al estadio o seguirlos por internet, pero CLARO QUE LOS HAY, lo que no hay son medios de comunicación tradicionales que se encarguen de hablar de ellos, que cuenten sus historias, que le den el valor a lo que hacen. Ahora es en los nuevos medios de comunicación (también conocidas como redes sociales) donde se habla de ellos, donde se suele destacar lo que hacen, el problema es que muchas veces, uno tiene que acercarse a esos medios para obtener lo que busca, con lo que el impacto no es tan fuerte como debería de serlo.

Por eso, las palabras de Negrín me hicieron pensar que ahora que la Liga Mexicana ha apostado a seguir creciendo (una posición a la que llegaron en la temporada de su 90 aniversario), una de las cosas que se necesitan es darle su lugar a los ídolos y crear nuevos.

Afortunadamente hay muchos peloteros que han sido, son y serán ídolos por lo que han hecho por años dentro del diamante, hay otros que siguen construyendo ese nombramiento y hay otros que pintan para seguir esos pasos. Todos son igual de importantes, todos aportan de una u otra manera y todo merecen su espacio en los medios.

Por eso, en La Afición apostamos a presentar a los #ÍdolosLMB por medio de entrevistas publicadas en nuestro diario, publicadas en nuestra página de internet (www.laaficion.com), presentadas en los programas de Vive el Rey que se transmiten lunes (19:45) y jueves (22:45) y estarán en el canal de YouTube de La Afición.

Hace unos días presentamos a Saúl Soto (Aguascalientes) luego de superar las mil producidas en la LMB y este martes apareció el joven Francisco Lugo (Laguna), y así nos seguiremos de aquí al final de la temporada, ya que buscaremos que casos como los de Yoanner Negrín se den en cada una de las 16 plazas de la Liga Mexicana, donde no solo se debe ir para disfrutar el espectáculo 360 que se está presentando, sino para ver a los ídolos, a los #ÍdolosLMB.

