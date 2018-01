5 preguntas a contestar en la LMB en 2018

Llegó el 2018, esperado, el lleno de incertidumbre, año en el que el beisbol de verano va a enfrentar un momento importante en su historia, que definitivamente ha hecho y hará que la Liga Mexicana dé pasos reales para dejar la cómoda banca que tenía bajo la sombra del árbol en el que se alcanzaba a ver, pero no salía para gritar, ‘aquí estamos, somos la segunda Liga profesional más amplia de México, nacimos en 1925 y queremos más atención’...

Para demostrarlo, este 2018 es cuando se va a aplicar un nuevo método traído por un presidente ya aprobado por nuevos dueños de equipos (junto con otros que ya tienen tiempo en la Liga)... ¿Qué significa esto? Ya han hecho ruido, tienen atención, ahora deben demostrar con hechos dentro y fuera del diamante que sí es la segunda Liga profesional más amplia de México... Y aquí hay algunas preguntas que se van responder a lo largo de los siete meses que va a durar su actividad.

¿Qué tanto ayudará la base por bolas intencional y otros cambios a reducir el tiempo de los juegos?

Una de las virtudes del beisbol es no depender del tiempo... Pero en la actualidad y en el futuro, el factor tiempo es algo que fuera del diamante sí cuenta y mucho... Modernizarse significa hacer algo con el tiempo promedio de duración de los juegos que fue de 3:05 horas, porque el mundo no es igual y los fans pueden dejar de ir... Lo que se quiere no solo es que no se vayan los que ya acuden, sino que vayan nuevos fans; para reducir el tiempo promedio esta temporada se aplicará la regla de la base por bolas intencional automática... Es meterse con la esencia del juego, pero se busca ahorrar tiempo (40 segundos en promedio cada que se dé una)... Además, se tendrán cronómetros gigantes en los que correrán dos minutos entre entradas en cuanto caiga el último out de un equipo y el primer lanzamiento del otro pitcher...

¿Qué pasará con Pericos y Acereros?

Es uno de los temas que más ámpula ha levantado entre los aficionados; por un lado, en Puebla desde la campaña anterior se dio la molestia de ver que cambiaron el roster de su equipo casi por completo y que con los jugadores que se movieron reforzaron a Monclova. El plan era hacer protagonista a los Acereros y que Pericos se mantuviera como contendiente en el Sur. Lo primero no pasó y lo segundo sí. Ahora, otra vez se da un cambio de jugadores de Puebla y Monclova, que siguió molestando a los fans... ¿Qué hará cada equipo? ¿Acereros será protagonista o campeón?

¿Cuándo se inaugurará el estadio de los Diablos?

Si algo se necesita con urgencia en la LMB es tener mejores estadios. El primero que va a estrenar es Diablos, pero no se sabe cuándo. Varios problemas con el tema del techo tienen la obra inconclusa al empezar el 2018. Mientras la construcción y los órganos internos del recinto están acabados o casi listos, el techo sigue sin ponerse. Algunas decisiones que se tomaron han hecho que eso esté detenido y que no se sepa cuándo será inaugurado. ¿Se empezará la temporada en el Fray Nano y quizá, para el segundo torneo, se abrirán las puertas por primera vez?

¿Habrá un “boom” virtual?

Uno de los planes es hacer a la LMB una Liga que explote como ninguna otra en México el mundo virtual. Se han firmado acuerdos con plataformas digitales para hacer ruido y llegar a los ya fans y para alcanzar nuevos públicos. Se tendrán transmisiones por TV Azteca y otros medios. La LMB está encabezando este proyecto y habrá que ver qué equipos la siguen para que el carro avance parejo...

¿Qué va a decir el público?

A final de cuentas, aunque las decisiones fueron tomadas dentro de la LMB, es el aficionado el que va a tener la última palabra. El proyecto número uno fue hacer dos torneos para que haya dos playoffs y dos series finales y es para que vaya más gente a los estadios, crear más expectativas y emociones en un mismo lapso de tiempo, no dejando todo a solo una postemporada. Muchos han opinado, pero los que tienen la última palabra son los aficionados. Si al fan no le gusta esta idea, no va al estadio, el proyecto no sirvió. Y, en teoría, si no jala, se volverá al formato que conocemos.

