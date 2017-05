El viernes en Yucatán se dio una situación que deja en claro que la llegada de la revisión de jugadas en la Liga Mexicana era más que necesaria y fue acertada. Tiene cosas por mejorar, pero el hecho que esté en uso y disponible ha ayudado a que haya más justicia, que disminuyan las discusiones y eso lo ha valido.

Mas si pensamos en una hipotética situación como la que casi se da en el estadio Kukulcán, y que Agustín Castillo (cronista de los Diablos) puso en su cuenta de Twitter.

Resulta que con el juego 2-2 en la novena baja y dos outs, los Leones tenían hombre en tercera y pasó a batear Ricardo Serrano, sacó rola al short, Ramón Urías la tomó, pero tardó en soltar, por lo que Serrano llegó safe e Iván Araujo anotó la del triunfo… pero, no festejen aún, ya que los Diablos retaron la jugada en la inicial.

No parecía haber duda que fue safe, pero había que esperar, después que la revisaron, los umpires confirmaron la decisión: safe en primera, cuenta la carrera y Yucatán dejó en el terreno a los capitalinos.

La marcación del umpire fue correcta y no hubiera habido injusticia, pero, ¿se imaginan si se hubiera marcado out una jugada que, viendo la repetición queda claro que llegó safe por mucho?

Lo que comentó Castillo fue: “Llegará el día que un campeonato se defina con un desafío, hoy fue el caso en Mérida; bienvenida la tecnología al beisbol”.

¿Se imaginan? Lo que pasó en Mérida fue un aviso que el tener revisiones puede ir más allá de solo decir si fue out o safe, de si cayó la bola dentro o fuera, puede determinar que un equipo gane o pierda el juego, o que califique o no a playoffs, o que una novena sea campeona o no, y es un alivio que ya se tenga esa opción porque una decisión mala de un umpire (que no es intencional) puede cambiar el desenlace de un juego de playoffs, o del último choque de la Serie del Rey.

Ya se dio el paso y ahora hay que pensar en lo que viene. ¿Qué falta por mejorar? Primero, que en todos los estadios haya la opción de usar la revisión de jugadas y que esté disponible en todos los juegos.

Que se tengan más cámaras y se capacite a camarógrafos y productores, eso ayudará a tener las tomas correctas.

@mikeboada