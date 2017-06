Eso se llama subir la colina

Sigo con la misma cantaleta y seguiré. La Liga Mexicana de Beisbol dio muestras de vida y de que quería dejar el parcial anonimato en el que vivió por años al estar bajo la sombra de los árboles, donde sí les daba el sol, pero no totalmente. Al decidir que la temporada 2015 fuera una fiesta por sus 90 años de existencia, la LMB se levantó, dio unos pasos para alejarse del árbol para decir: “aquí estoy y quiero que todos lo sepan”.

Con lo que hicieron ese año (llámese HR Derby en el Zócalo, un libro de sus historia, un sorteo de la Lotería Nacional dedicados a ellos) la liga y los equipos se vieron en la disyuntiva: ¿nos regresamos a nuestra zona de confort, o ya que nos movimos y vimos que tenemos fans ansiosos de ver más cosas, damos más pasos hacia una colina en la que será difícil subir, en la que igual sufriremos algunos golpes, pero que nos llevará hacia un sitio más alto donde todos nos pueden ver?

Pues la LMB y sus equipos decidieron ir hacia la colina, quitarse la polilla empezar a subir. Ahhh, qué doloroso fue al principio con todo el escándalo de que se iban algunos equipos, que había división en el interior, que Tigres terminó vendiéndose, pero siguieron.

Ahora que han subido sus primeros metros, se da la noticia de que el Home Run Derby y el Juego de Estrellas serán transmitidos por 11 canales… Sí, 11 canales tanto de tele abierta como de paga. Habrá para todos los gustos, veremos de todo tipo de calidad, pero los que en realidad hace todo el ruido es que el evento estará en 11 canales. Desde Tv Azteca que lo transmitirá por la señal digital 7.2 hasta las cuatro televisoras locales, sobre el diamante del parque Nelson Barrera habrá decenas de cámaras apuntando a lo que las estrellas harán. Así, todo México los podrá ver.

No sé si el que será el nuevo presidente de la liga haya tenido algo que ver para cerrar esto pero creo que queda claro que si 11 televisoras están interesadas en transmitir esas actividades, es resultado de que la LMB decidió salir de la sombra para hacer ruido. Además, queda claro que hay medios interesados en dar a conocer lo que se está haciendo.

No quiero ponerle presión a los jugadores (ni a los organizadores) pero el evento se va a ver en todo México y habrá seguramente muchos ojos nuevos que no conocen a la pelota mexicana, así que todo tiene que salir perfecto. Ah, y ojalá que la lluvia no se convierta en un protagonista que haga que la fiesta que se tiene preparada se convierta en una gran decepción.

Por cierto, ya que se va a tener este bombazo de exposición, la LMB y sus equipos tienen que estar preparados para hacer más, porque siguen subiendo la colina y habrá más ojos que los estarán siguiendo, y no solo hablo de fans, sino de posibles patrocinadores que vean el impacto que pueden tener si le apuestan a la liga.

Así que la gran noticia es una gran oportunidad para hacer grandes cosas, porque ya que salieron de su zona de confort ya no se vale volver a las prácticas de antes. Pero no será fácil mantener el paso, recuerden, están en una subida y nunca es sencillo subir.

Ahora pienso que si el Juego de Estrellas será transmitido por 11 canales, la Serie del Rey deberá de tener una cobertura igual de importante y grande, porque ese sería el siguiente paso lógico. ¿Será así?

@mikeboada