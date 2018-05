¿Más juegos a las 4 de la tarde?

Sé que era un día feriado y es posible tener un juego de los Diablos Rojos a las 4 de la tarde, pero, ¿qué tal tener más juegos en este horario, específicamente los del domingo?

Semanas atrás me escribió en Twitter, Juan Aguilar (@JuangerAguilar), y me puso: “¿No crees que los juegos del domingo también se deberían jugar a las 4? Está muy cab** el sol”.

Ese mensaje se dio el domingo 22 de abril, justo después de la serie frente a los Tigres de Quintana Roo, un día en que el sol pegó muy fuerte y que yo mismo constaté lo incómodo que era no estar en la sombra, ahora imagine a los que estuvieron en las tribunas generales durante ese duelo que duró 3:20 horas.

Después de intercambiar mensajes, le recomendé que le enviara un mensaje directamente al equipo, que está muy al pendiente de sus redes, y así lo hizo. “Buen día @DiablosRojosMX una sugerencia, deberían mover los juegos del domingo a un horario más tarde, ya que el calor es muy duro y la gente que está en zona general paga mucho las consecuencias del sol, sobre todo los niños”.

Al principio no se me hizo una mala idea y sigo creyendo que no lo es. Por años, los Diablos jugaron los domingos a las 12 (horario mortal), pero este año decidieron mover el arranque a la 1 de la tarde. Podría parecer sin sentido solo moverlo una hora, pero sí es notable.

Establecer los horarios de arranque de los juegos se da a partir de diversas variables. En juegos entre semana el tema laboral, el clima y la seguridad son primordiales, y los fines de semana (sábado y domingo) entra el no partirle el día al aficionado. Y aquí en la Ciudad de México todos los días uno de los aspectos que pesa más es la distancia de los traslados.

Entonces con esas variables, se ha establecido que de martes a viernes el playball sea a las 7 de la noche (esos días creo no deben de moverse).

Los sábados, los juegos empiezan a las 4 de la tarde, aunque creo que para los fans que juegan beis por las mañanas (incluidos los niños) o a mediodía, es una hora apretada, llegar al estadio a comer es una buena opción.

¿Qué pasa los domingos?

Empezar a la 1 de la tarde ayuda a que se tenga más oportunidad de hacer algo por las mañanas (como dormir más) y llegar con calma al juego (algo que no sucedía cuando el duelo era a las 12), y al salir (entre 3 y 4 de la tarde), aún se tienen algunas horas para aprovechar, pero el factor del sol vuelve incómoda la asistencia y la permanencia en las tribunas, y no solo en la zona general, también en las plateas y las primeras filas de la tribuna general.

Así que después del juego de ayer a las 4 de la tarde creo que la petición de Juan Aguilar puede experimentarse, por ejemplo, para el segundo torneo. La idea de tener la mañana y parte de la tarde libre y tener como opción ir a comer al estadio, puede resultar atractivo para el fan y, definitivamente, será más cómodo estar en las tribunas.

