Eso es lo que se necesita

Historias espectaculares es de lo que están ávidos los aficionados, pero también se necesita que los medios las den a conocer, les den seguimiento y las coloquen en el sitio que merecen estar. Ayer Daniel Mayora logró de forma espectacular llegar a 32 juegos consecutivos dando de hit, cuando en la novena se embasó con un infieldhit llegando de cabeza en la inicial, y así, tendremos dos días (de aquí al martes, cuando vuelva al diamante), para platicar sobre lo que está haciendo y, lo especial que sería ver que se complete una hazaña.

Mayora empezó su racha el 6 de mayo y desde ese día no se ha ido en cero en la casilla de hits, y lo que está haciendo merece que se hable de manera extensa, que se analice los juegos que le quedan y que se especule sobre lo que vendrá, para que estemos pendientes a cada turno que tome a partir del martes.

Y en eso somos varios los que tenemos que estar al tiro. Los medios que estamos interesados en lo que pasa en la Liga Mexicana y lo que hacen sus jugadores, vamos a seguir al venezolano para presentar en su momento cuando lleguen esos hits para extender la racha o cuando se acabe (que ojalá no pase); los equipos (Durango y Saltillo) tienen que estar pendientes de la misma situación, reportando lo que pase y teniendo fotos y video de lo que suceda. En este tipo de cosas no debe de pasar que no haya video, como pasó con el juego donde Carlos Figueroa (de Diablos) se fue de 6-6, y que tampoco haya fotos del pelotero de Durango porque jugó de visitante.

Y para los fans está el encargo de hacer presión para que la información de lo que sigue construyendo el venezolano esté por todos lados.

En la LMB se presentan con frecuencia historias importantes y todas, en su nivel, deben de estar ocupando los titulares en muchos lugares.

En casos como éste es cuando reiteramos nuestro compromiso de darle seguimiento a lo que hacen los #ÍdolosLMB, los que le dan vida a la liga, los que hacen el espectáculo y los que deben de ser reconocidos como lo que son, ídolos.

