Es una emoción grande ver a la selección mexicana de beisbol, a la mayor, a la que está formada por los mejores peloteros que tiene México. Es emocionante porque eso solo sucede una vez cada cuatro años. Vale la pena la espera. Pero resulta que cuando te pones a platicar con amigos sobre, primero, el grupo en el que va a estar México, y luego, cuál puede ser el roster, inevitablemente sale la frase: “si es que lo dejan ir”.

Por desgracia esa frase forma parte del Clásico Mundial.

Después de varios años de planeación, Grandes Ligas decidió realizar un evento en 2006. Después de eso, para la segunda edición (2009), empezó todo. Los equipos de MLB, protegiendo sus intereses, empezaron a cerrarles las puertas a algunos jugadores. Viendo el descontento y daño que provocó a la imagen y calidad del torneo, MLB prohibió a los equipos negarle a sus peloteros que asistieran. Usaron otro discurso: no les prohíben asistir, pero les hacen llegar el mensaje de que el equipo lo va a estar observando para ver si se gana un lugar en el roster. “Pero la decisión es tuya”, les dicen.

Estamos por ver la cuarta edición del torneo y las cosas no han cambiado. MLB está aniquilando el Clásico Mundial. Por un lado, lo creó, lo apoya, lo alimenta para verlo crecer (como al haber creado un torneo clasificatorio donde participan países con poca tradición beisbolera), pero por el otro lo boicotea.

Me encabrona ver que Khris Davis ya se haya bajado del barco y que Jaime García esté cerca de hacerlo. Y quizá Jorge de la Rosa. Me encabrona no porque los jugadores tomen esa decisión, entiendo que lo hagan porque ellos quieren jugar con México, pero su trabajo es en MLB, en una temporada de 162 juegos. Me encabrona que haya ese doble discurso en Grandes Ligas. A los equipos no les interesa y no quieren que siga.

Así que por favor, acaben con esta farsa. Nunca vamos a ver un Mundial de Beisbol como sucede con el Mundial de Futbol, que es algo que merecemos. No se hace en la fecha ideal, el tipo de preparación no es el adecuado y sin disposición de quien forma parte de la cabeza del proyecto (equipos MLB), mucho menos. Así que prepárense para ver el último Clásico en la historia.

@mikeboada