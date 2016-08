1-2 para aniquilar

Sin bateo quizá no llegues muy lejos en playoffs, pero sin pitcheo, simplemente no vas a ningún lado. Y cuando hablamos de pitcheo, no solo es pensando en tener un as en la rotación abridora, porque un solo brazo de calidad tampoco puede hacer todo, sino en tener un combo 1-2 de miedo, que haga la diferencia. Y el 1-2 que está callando bocas y que amenaza con llevar lejos a su equipo es el duo abridor de los Pericos de Puebla.

Los Lara, Orlando y Mauricio, ya dejaron de ser la sorpresa de la temporada y se están confirmando como una realidad, una dulce realidad para el conjunto poblano, porque están siendo los caballitos de batalla en todos los sentidos.

Ambos son muy conocidos en la LMB con nueve y 13 campañas de experiencia respectivamente, y habían tenido buenas campañas, pero ambos se destaparon en 2016 para formar una dupla muy sólida para el conjunto poblano, que en la temporada regular les dio 22 triunfos a cambio de solo seis descalabros.

Pero los Lara siguieron por el mismo sendero cuando más cuenta y cuando más los necesita el equipo, en los playoffs. Mauricio tiene marca de 2-0 y Orlando de 1-0 en dos salidas de cada uno, con los siguientes números: 27.1 entradas lanzadas y solo dos carreras admitidas. Sí, solo dos anotaciones, eso les da un promedio de carreras limpias de: 0.66. Sí, leíste bien, ¡¡¡0.66!!!.

Pericos ganó los dos juegos en Yucatán al arrancar la Serie de Campeonato de la Zona Sur, y adivinen quiénes abrieron esos duelos... Así es, los Lara.

Ambos tuvieron enfrente el reto de abrir como visitantes ante el mejor conjunto de la temporada. Ahí íbamos a ver de qué estaban hechos. Y pues ambos dejaron boquiabiertos a unos y le taparon la boca a otros. Mauricio ganó tras lanzar siete entradas y aunque Orlando salió sin decisión, tiró también siete capítulos en los que solo permitió una carrera con ocho ponches en el juego que finalmente se fue a 13 entradas.

La fórmula es sencilla. Si tu 1-2 de abridores cumple con lo que se espera de dos inicialistas (más de seis entradas teniendo al equipo en el juego), tienes muchas posibilidades de ganar los primeros dos duelos, con lo que tienes medio boleto a la siguiente ronda.

