Se aceptan comentarios, sugerencias y quejas

Una de las cosas que más valoro de la llegada de las redes sociales en un trabajo como lo es el periodismo deportivo, es que tienes la posibilidad de saber, en tiempo real, lo que los aficionados sienten o piensan sobre un tema, lo que años atrás, cuando solamente existía el periodismo convencional, era muy difícil de conocer, sobre todo, en el tema de la velocidad.

Mis primeras coberturas deportivas las realicé en 2002 y a partir de 2004 llegué a La Afición. Obviamente ya me tocó trabajar con las nuevas tecnologías (computadoras con internet) y con el inicio de las páginas de las ligas y los equipos. Pero mientras me tocó vivir la facilidad de tener acceso inmediato, compañeros de mayor experiencia (como Alejandro León) me comentaban la manera en que se trabajaba antes de la era del internet, y cómo se podía tener interacción con los lectores.

Llamadas telefónicas a la redacción o pláticas directamente en el parque de pelota cuando te llegabas a topar con algún lector que te reconocía, eran las vías para saber lo que se pensaba o para recibir comentarios, sugerencias o quejas.

Ahora en Twitter y Facebook (las redes que más utilizo) las opiniones se dan de manera directa, más fácil y más rápidas para todos.

Y realmente es muy útil el saber lo que piensan de los temas beisboleros de los que suelo escribir en esta columna. Y me gustaría dejarles estos dos.

Después de escribir la columna llamada “Nunca hay que olvidarse de la historia”, @MoneroDDT respondió en Twitter:

“Linda columna. Recordé este poema de Benedetti.

“De vez en cuando es bueno ser consciente de que hoy de que ahora estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro”.

No había leído este poema, pero claramente refleja la idea de lo importante que es el recordar y homenajear a los atletas (o beisbolistas, en este caso), que construyeron la historia del deporte mexicano (o del equipo).

Después de tuitear del juego del domingo en el Fray Nano, Juan Aguilar (@JuangerAguilar) me escribió:

“¿No crees que los juegos del domingo también se deberían jugar a las 4? Esta muy cab** el sol”. Le respondí que era una buena opinión y recomendación para hacérsela directamente al equipo, algo que hizo: “Buen día, @DiablosRojosMX una sugerencia, deberían mover los juegos del domingo a un horario más tarde, ya que el calor es muy duro y la gente que está en zona general paga mucho las consecuencias del sol, sobre todo los niños”.

Diablos decidió mover los horarios de sus juegos dominicales de las 12 a la 1 de la tarde, y aunque sí resultó un cambio bien aceptado, creo que lo que sugiere Juan es un gran punto. Estar tres horas bajo el sol se convierte en un castigo para los fans que asistan a la tribuna general, es peligroso (y más si van niños o personas de la tercera edad) y creo que así se evitará que esa tribuna general esté semivacía los domingos, como sucedió en los duelos previos.

twitter@mikeboada