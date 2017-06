Ya será el tercero, Chepo

Afirmó el Chepo que lo adquirido en el draft es lo que el Santos buscaba. Pero como hace varios drafts, no es lo que la afición esperaba. Ya ni debería ser esto motivo para generar desánimo entre los aficionados, pues los motivos y las circunstancias son claras y comprensibles. Que existan todavía santistas que, a estas alturas, sueñen con que el Santos realizará contrataciones (ya no iguales, pero parecidas) a las que hacen Tigres o Monterrey, están muy, pero muy alejados de la realidad. Pero ese no es el tema. El tema es que para el cuerpo técnico del Santos se tiene un equipo competitivo.

En eso muchos estamos de acuerdo. Lo que buscaron fue apuntalar posiciones y darle un auxilio al equipo que carece de un cuadro alterno competitivo.

Pero el Chepo lanzó una aseveración más trascendente: “El primer torneo fue más de adaptación y de querer corregir detalles, en el segundo ya pudimos estructurar un poquito más y eso nos ayudó mucho para poder otra vez poner en calificación al equipo y se supone que, en este torneo, tenemos que ir consolidando cada vez más”. Él mismo se ha puesto un techo alto; en términos de auto exigencia son muy bienvenidas sus declaraciones.

Siente que su equipo ha ganado una consistencia en su juego, en su ritmo y en su manejo de los partidos.

A nadie se le debe olvidar que el Santos jugó bien el pasado torneo, que inclusive hubo partidos donde hizo cosas lindas sobre el campo y en otros encuentros mereció llevarse resultados mejores.

El Santos hizo muchas cosas pero dejó al aficionado con la miel en los labios. Lo de Toluca fue brutal en el TSM, aunque el Santos hizo muy bien las cosas en la vuelta, pero no le alcanzó porque tenía una herida abierta que no pudo sanar. No le alcanzó. Y digo que los aficionados se quedaron con la miel en los labios porque esperaban más, porque lo del torneo invitaba a creer y, sobre todo, a soñar. Se valía. El tamaño de la esperanza fue importante, pero para ellos (para la afición) caer en cuartos de final no estaba presupuestado.

Por eso el próximo torneo debe tener como exigencia, mínima, la liguilla. Y las exigencias para el Santos, interpretemos las palabras del Chepo, deben ser mayores. Sí, Chepo, ya será tu tercer torneo. El de la consolidación, según tus palabras. Faltará ver si el club traerá algún refuerzo del extranjero, ya se han acostumbrado a probar suerte en ese contexto. A veces les ha salido, y muy bien, pero otras les ha salido muy mal.