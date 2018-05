El sueño no puede terminar así

Ya son varios partidos en los que el Santos no ha tenido resultados positivos; innegable es que el panorama alentador que se construyó durante todo el torneo se empezó a enturbiar en la recta final. Se han hecho señalamientos hasta el cansancio, se le han hecho recomendaciones a jugadores y cuerpo técnico y hasta la afición empezó a tener asomos de desilusión. Pero todo se reduce a hoy. En Monterrey el Santos no mereció esa suerte porque no jugó mal, pero tampoco desplegó todo su potencial. Y ese es el punto medular de éste artículo: lo que sabe, puede y debe hacer el Santos.

A nadie le deben quedar dudas sobre qué equipo fue el que mejor jugó durante el torneo, el que mejor trató la pelota y agasajó a su afición con espectáculos sobre la cancha en todos los sentidos. Al Santos no se le puede haber olvidado jugar bien al futbol. Esa fuerza sigue ahí, pero por ‘equis’ circunstancias anda contenida o simplemente no han embonado bien las piezas ni carburado como antes para desembocar en un estallido de futbol total. Hoy el Santos debe recurrir a la básico, recuperar la lógica (pero emanada desde la banca) y quitarse telarañas de la cabeza. El cielo no permanece nublado eternamente. En algún momento vuelve a asomarse el sol.

La defensa debe inyectarse ánimo y coordinación. Hace unos meses era impenetrable. El medio campo anda escaso, ya no produce ni contiene tanto. Pero… ¡son los mismos!... Lo que bien se aprende nunca se olvida. No olviden que generaban futbol puro. Y adelante… pues está el campeón goleador del torneo, acompañado de Furch y, ojalá, también de Edwin Cetre desde el principio. Hay que ir por todo. Es todo o nada. Durante muchos partidos se construyó un anhelo y una esperanza que les devolvió la sonrisa a los laguneros en tiempos difíciles y empezaron a soñar con un nuevo título.

El sueño no puede acabar hoy. Debe continuar. Esta tarde todos deben ser uno. La afición debe entender que su equipo va a necesitar que el estadio los empuje, tanto para catapultarse como para reducir al rival a su mínima expresión. Hoy la inmensa sala de juicio llamada Estadio Corona debe hacerse sentir. El Santos debe luchar por recuperar lo que siempre ha sido suyo: el mando del norte del país.