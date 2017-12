Que se suelten el corsé

Para el trámite resultó el partido de ida de la final. Me queda la sensación de que Monterrey, durante algunos segmentos del partido, pudo hacer más y no quiso. Y Tigres, por el contrario, la mayor parte del tiempo quiso hacer más y no pudo. Sí: uno pudo y no quiso y el otro quiso y no pudo. La falla de Gignac dice mucho, demasiado.

Es el reflejo de los Tigres que no tienen a sus mejores jugadores en nivel óptimo. Tigres sabe crecer, sabe elevar su nivel al final de cada torneo y llegan a punto para la liguilla. Ahora, en este torneo, llegaron y fueron tumbando rivales, pero lo de América (dentro de lo emotivo) tuvo un resquicio de duda porque el América no traía nivel digno de liguilla. Fue un buen intento de cliente; se terminaron minando a sí mismos.



Pero Monterrey llega más hecho, más auténtico, con sus jugadores en un nivel importante: Hurtado, Sánchez, Funes Mori y Pabón traen la mecha encendida. Se podría decir que los jugadores de Tigres no vienen en su mejor momento y los de Rayados, sí. Dicho sea de paso, Morelia terminó desmoronándose a sí mismo en la semifinal de vuelta, donde sus propios errores fueron los detonantes de una brutal efervescencia regia. No quiero restar méritos a ninguno de los finalistas pero en la semifinal tuvieron sus “cositas” para el beneficio de la duda en cuanto a su nivel. También en la final de ida que, a pesar de lo reñido del juego, quedó a deber.



Por lo tanto, todo se reduce a hoy. Es el día donde todo lo Tigre debe rugir y todo lo Rayado deberá explotar. Si en verdad ambos equipos son hoy por hoy la crema de la crema (crème de la crème) del futbol mexicano, pues que lo demuestren, con nivel, con goles, que desquiten las avalanchas de euros que valen sus planteles, que los regios presuman, con justificación y motivo de causa, su poderío.

Que el Tuca y Mohamed se suelten el corsé del juego calculador y timorato y le den rienda suelta al poderío de sus planteles. ¿Es una final soñada? pues que se lo dejen claro a todos, incluídos sus patrocinadores que tantos millones ganan gracias a ellos.



El que hoy gane el título podrá presumir de ser el rey de la ciudad más pujante de México. El que pierda será recordado como el club que terminó subordinado y diezmado ante el eterno rival.

Para que un hecho así vuelva a suceder deberán pasar muchos años. Por eso lo de hoy es único.

Que gane el que lo merezca, pero que haya justicia futbolística en todo el contexto.