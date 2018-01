Vientos de cambio

El Santos del presente es otro. Hay una enorme distancia entre aquel equipo atolondrado y pelmazo del torneo pasado al de hoy. Y eso que son, en su mayoría, los mismos jugadores. Hay detalles puntuales y dignos de resaltar:

Djaniny ha levantado la mano (y el nivel) y se está transformando en un referente. - “Ya nos hace falta un ídolo” - me comentó un santista de corazón. No hace mucho, tras una paupérrima actuación del africano, comenté en éste espacio que él era uno de los delanteros más desesperantes de la historia del Santos… porque lo era. Sí, era. El futbol tiene sus tiempos y sus momentos; van a toda velocidad y no se puede ir en contra de esos tiempos. Hoy Djaniny es otro. Se le felicita.

Honor a quien honor merece.

Sus goles en este torneo han sido variados, complejos y estilizados.



Su actitud ya no muestra desgano, sino empeño, empuje y deseos de aportar. Pero no sólo él. Perfecto ha embonado JJ Vázquez en un tridente de medio campo complementado por De Buen y Oswaldo, tres trabajadores incansables que no derrochan esfuerzo tanto para defender como para atacar.

Los de arriba cuajan, porque los tres saben hacer cosas distintas.

Siento que con Furch a veces la gente es algo injusta. No tiene una gran movilidad, pero retiene bien la pelota, es paciente y es un perfecto poste; juega muy bien de espaldas. Rodríguez poco a poco se va encontrando con su mejor nivel: anda intentando cosas algo locas, pero nada descabelladas.



Solamente no me cuadran mucho los laterales (Abella - Villafaña), regularmente ralentizados. Pero la central está segura, solvente, a salvo (Izquierdoz - Araujo). Y es que el Santos ha jugado bien, coordinado, paciente, suelto, cómodo y seguro en sus traslados y circuitos de pases. Juegan fácil.

Y todo ese proceso de elaboración por momentos desemboca en un juego estético. Siboldi ha encontrado un equilibrio que antes no se tenía. Eso también se lo debemos reconocer.



Hoy toca disfrutar con el futbol del equipo. Debe haber confianza porque el Santos viene demostrando que puede mejorar todavía más. Es juego de visita, pero no olvidemos que ante Tigres no se mereció perder. Veracruz hoy por hoy no es mejor que el Santos. La de hoy debe ser la primer victoria como visitante del torneo. No es pronóstico aventurado. Es una integración de factores lógicos.