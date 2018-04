Siboldi se apanicó

Una cosa es clara… y le debe quedar claro al Santista: el Santos pudo pero no quizo.

Y no quiso porque Siboldi se apanica, porque al inicio del partido sabía que, con el empate, el segundo lugar parecía seguro. El empate entre Tigres y Monterrey le daba margen de error. Pero los números son crueles. Es comprensible hasta cierto punto, pero el América estaba a modo, muy a modo. Lo que sucede es que Siboldi es novato en esto y lo que le interesa es el resultado; a estas alturas no tiene el mínimo interés por deleitar a nadie. Pero al aficionado del Santos sí le interesa jugar bien, dictar condiciones y ganar en cualquier cancha, y más si el que está en frente es el América.

El primer tiempo el América demostró lo que es: un equipo lleno de dudas que no sabe ni quién es. No tienen sello, ni modelo, ni estilo, ni sistema, ni nada. Lo que escuece es que el Santos, sabiendo eso, no hizo por acabar con ellos cuando podía.

Todo el tiempo estuvo el partido a modo parra el Santos, con un América intentando jugar a algo pero sin tener consistencia. Lo insultante es que el Santos nos ha demostrado a lo largo del torneo que puede y sabe jugar como nadie. Ayer en el Azteca omitió su capacidad de juego. Línea de cinco que nos lanza el mensaje de “precaución”. Un equipo que pretende ser campeón no puede darse esos “lujos”.

En el plan entiendo a Siboldi, pero en el accionar, no. Espero que lo de ayer no sea una muestra de que en la liguilla, al ser novato, Siboldi se apanique y renuncie a lo que el Santos ha construido durante todo el torneo: el equipo que mejor juega al futbol. La mejor defesa del Santos es su estilo de juego y no los miedos de Siboldi. El resultado hace justicia a quien los buscó… lo grave es que el que lo buscó más, rudimentariamente, fue el América, que juega a poco y nada. Dan vergüenza. Son demasiado mediocres. Y si el Santos pierde así contra alguien tan mediocre… ¿qué tan mediocre será el Santos?

Grosero es perder ante el América.

El Santos se ha derrumbado en la recta final del torneo y ha perdido bastante la esencia y la inercia de lo que fue durante el torneo regular.

Que Siboldi no vaya a argumentar excusas baratas si las cosas no salen bien, porque al final de todo su equipo y su estrategia terminaron temblando como un flan. La culpa es de Siboldi. El que dirige está llevando el barco al hundimiento.

A veces pierdes y aprendes, pero ya van varios partidos en los que el entrenador vuelve a revolcarse en el mismo lodo.