Sensaciones extrañas rumbo a la Liguilla

En la jornada 12 el Santos derrotó al Puebla como visitante, controlando el partido y minimizando al rival hasta proporciones dignas de resaltarse. Victoria de autoridad.

Después vino el numerito ante el Atlas (en Guadalajara) donde el Santos no fue el Santos y se derrotó a sí mismo sin oponer resistencia. Ahí se encendieron señales de advertencia. Después vino el drama en el TSM ante un Querétaro un tanto aguerrido y tras los tintes de desesperación y angustia que se vivieron se terminó transformando en una alegría que estalló con el definitivo 3 - 0. Pero luego tocó salir de nuevo y se aventaron el chistecito (se lo aventó Siboldi) del 3 - 1 en Pachuca.

Por momentos empiezo a notar señales de un Santos que da una de cal y una de arena. Eso antes no pasaba en éste torneo; que un día si están de ánimos y al otro no. El equipo sigue jugando bien, pero ya anda generando sensaciones extrañas. Me preocupa un poco. Es importante decirlo ahora: no sirve de nada (para mí) haber tenido un gran torneo si no se llega, mínimo, a la final. El equipo nos ha demostrado que tiene las hechuras y el nivel tanto colectivo e individual para lograrlo. Muy mal haría el Santos en comenzar a cuartearse cuando falta poco para la liguilla. Un buen torneo se traduce en alegrías, pero no en títulos. Cruz Azul sabe mucho de ésto, le ha pasado en varias ocasiones. Parece que el Santos se quedará en el lugar número 2 de la tabla.

El mágico, el de los títulos. Eso dice mucho y tiene peso específico. Ahí radica una esperanza válida para el aficionado. Pero lo malo es que muy probablemente el Toluca será primero y ellos saben convertir el primer lugar en casi campeonato seguro. Toluca, quiérase reconocer o no, genera cierto terror: aquella final que perdieron Vuoso y compañía (no Romano) todavía escuece como ácido en la piel de los laguneros. El recuerdo no ayuda y menos sabiendo que Toluca podría estar en el horizonte como barrera para un hipotético título santista.

Así que hoy hay que disipar todas las dudas y los nubarrones. Otro golpe de autoridad.

Una victoria sí o sí ante Pumas para inyectarse una buena dosis de confianza. Sólo así podrán marchar triunfantes al Azteca en la última jornada y tratar de tumbar a un América que se anda pudriendo.