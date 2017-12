Por una final de ensueño

Que Monterrey haga los deberes porque los Tigres hicieron lo suyo ayer. Y los Rayados deben de cumplir porque si se cristaliza una final de clásico norteño vendría a transformarse en un evento único. Los que amamos el futbol debemos ser conscientes del impacto que ello representaría. Me preocupa el contexto en el que vive inmerso el aficionado mexicano al futbol.



Son muy predecibles y se dejan llevar por la mercadotecnia, por el nombre, por la “grandeza” de los equipos. Quiero centrarme en lo futbolístico, en la propuesta, en el nivel de juego. En el presente hay un equipo que fue sinónimo de espectáculo: Monterrey ¿alguien lo puede negar? En ese contexto, el del nivel y la propuesta atractiva, no debería de ser posible haber visto en éste torneo estadios llenos cuando Cruz Azul, Guadalajara o América fueron visitantes. Su nivel fue pésimo, pero el aficionado se deja llevar por los colores, por la tradición. Qué ironía: cuando Monterrey jugaba de visitante no se llenaban los estadios. Es más, había malas entradas. Pero cuando los “grandes” visitaban, se agotaba la taquilla ¿qué significa todo ésto? ignorancia colectiva del aficionado mexicano. La propuesta y las buenas formas durante este torneo fueron del Monterrey. Pero no importa que no hayan arrastrado gente como visitantes, porque en su campo se vive un ensueño con el apoyo que tienen.



Un aparato ofensivo como el que tienen no se encuetra todos los días; todos son altamente efectivos y son de gran nivel. Si es que los rayados logran acceder hoy a la final, se deberá dimensionar la trascendencia. Pero eso sí, no se debe dar por muerto al Morelia que en el partido de ida comenzó incisivo y le dio una muestra a Monterrey de que no son invencibles; Morelia le metió sustos que por momentos dejaron anonadados a los defensores de Monterrey y su portero los terminó rescatando. Mal haría Mohamed y su gente en pensar que solamente con su poderío se podría acceder sin problemas a la final. Morelia es de cuidado.



El súper líder suele estar maldito en nuestra competición. Quitarse ese estigma es casi imposible. Muy pocos lo han logrado. En el futbol debería existir la justicia. Y la justicia indica que el Monterrey debe llevarse este torneo. Pero bueno, si la justicia existe en muy pocas proporciones en nuestro país (aplicada a todos los contextos) puede ser que tampoco la haya en nuestro futbol. Por la magnitud y el significado del evento, espero que podamos hablar de una final regia.