Brady es el mejor

Más allá de que simpaticemos o no con los Patriotas de Nueva Inglaterra, es innegable que lo que ha celebrado esta organización de 2001 a la fecha es motivo de reconocimiento.

Y más allá de la confianza del dueño Robert Kraft y de la capacidad para coachear de Bill Belichick y sus asistentes, hay una pieza fundamental en el éxito de los Pats: Tom Brady.

Y es que lo conseguido hasta ahora por el #12 de los Patriotas es extraordinario: convertirse en el primer quarterback de la historia en ganar 5 anillos de Super Bowl, dejando atrás a dos luminarias como Terry Bradshaw y Joe Montana. Tan solo con esto la carrera de Brady puede catalogarse como histórica e inigualable.

Porque no solo se trata de presumir cinco títulos de la NFL, sino además el liderazgo que tiene con sus compañeros dentro y fuera del emparrillado lo hacen un jugador respetado y de carácter. El egresado de Michigan pareciera ser un perfeccionista, no le gusta perder, no le gusta equivocarse, y cuando esto pasa lo evidencia con actitudes, gestos o malas palabras. Mentalidad de un ganador.

Decir si Tom Brady es ya el mejor quarterback de la historia generará una polémica interminable. Las comparaciones nunca son buenas, compararlo con tal o cual jugador nos remite de entrada a épocas diferentes, a estilos de juegos diferentes… pero lo que no ofrece discusión es que el esposo de Gisele Bündchen es el único pasador que ha ganado cinco anillos de Super Bowl. No lidera muchas estadísticas históricas de su posición, ahí aparecen Peyton Manning, Brett Favre, Drew Brees, Aaron Rodgers, pero qué importa cuando has levantado tantas veces el Vince Lombardi.

Otro punto importante es que la capacidad y talento de Brady ha hecho que el resto de sus compañeros eleven su nivel. Y es que a lo largo de su carrera solo ha tenido un receptor de elite, Randy Moss, y curiosamente no pudo ser campeón. Su otro blanco talentoso, Rob Gronkowski, es un cliente frecuente del quirófano. Así que los Troy Brown, Deion Branch, David Givens, Julian Edelman, Danny Amendola, Martellus Bennett, deben sentirse orgullosos de haber recibido pases de este quarterback.

Brady ha marcado una época, y a quienes nos gusta el futbol americano somos privilegiados de haber sido testigos de lo conseguido sin duda, por el mejor quarterback de la historia. Ya tiene un lugar asegurado en el Salón de la Fama, y no descarten que a sus 39 años, todavía tiene el hambre y la capacidad de ganar un sexto anillo de Super Bowl.