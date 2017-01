Las “chicas” del padrino

Tijuana vs Cruz Azul

Aunque el torneo es joven, los fans de La Máquina cambiaron los aplausos por los abucheos tras el empate en la Copa. Y visitar a Tijuana, un equipo bien conjuntado, luce difícil. Voy Xolos, paga 2.1 a 1.



América vs Veracruz

Oportunidad para que las Águilas calmen las aguas y logren sus primeros 3 puntos del torneo. El Veracruz ha comenzado bien, pero se cae de visitante. No hay pretextos para La Volpe. Voy América, paga 1.5 a 1.



S. Williams vs. V. Williams

Serena busca su título 23 de Grand Slam y el 7º. en Australia, además, si se corona vuelve a la cima de la WTA. Venus va por su 8vo. grande. En finales de GS, Serena lidera la serie 6-2, y 16-11 en general.

Real Madrid vs Real Sociedad

Tras ligar 40 partidos oficiales sin derrota, el equipo de Zidane ha perdido gas, y su eliminación en la Copa prendió los focos rojos. La Real Sociedad ha hecho una gran temporada. Voy con el Madrid, paga 1.2 a 1.

