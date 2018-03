No siempre es culpa del técnico

La directiva del Atlas dio a conocer que Rubén Omar Romano dejó de ser su director técnico. La razón, los pobres resultados entregados, pues en nueve partidos apenas contabilizó siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y seis derrotas, dejando al equipo en el último lugar de la clasificación general y todavía en problemas de descenso, pues su ventaja en la tabla de cocientes respecto al último lugar, Veracruz, es de solo ocho unidades, cuando quedan 15 por disputarse.

Romano había llegado para conducir por buen rumbo el destino de los rojinegros, que sorpresivamente echaron a José Guadalupe Cruz cuando apenas se habían jugado dos fechas de este torneo, en las cuales el equipo ligo igual número de derrotas. Sin embargo, no lo consiguió, y ahora la gente de pantalón largo trabaja para traer a un nuevo bombero, dejando por lo pronto otra vez como interino a Gerardo Espinoza.

Sin salir a la defensa del Profe Cruz ni de Rubén Omar, cualquier entrenador en el mundo debe tener el material humano que le permita hacer una campaña decorosa. Y la verdad en Atlas el plantel no da para aspirar a mucho. Desde luego que la situación económica es complicada no solo en el conjunto del Paradero, sino en la mayoría de los clubes de la Liga Mx, de ahí que los rojinegro tuvieron que desprenderse de jugadores como Jahir Barraza, Matías Alustiza, Christian Tabó, Diego Cruz, José Madueña y Javier Salas, y a cambio trajeron al peruano Alexi Gómez y a los chilenos Cristoper Toselli y Ángelo Henríquez, jugadores con los que no ha pasado absolutamente nada.

Si a ello le aunamos que los referentes no están en su nivel, llámese Rafa Márquez, Leiton Jiménez, Daniel Arreola, Ravel Morrison, los resultados son paupérrimos. Solo Caraglio se salva de la quema.

Señores del Atlas, inviertan en jugadores, porque así podrán traer al mejor entrenador del mundo, pero sin materia prima, los resultados no serán los esperados.

luis.gutierrez@milenio.com

twitter@LuisE_Gutierrez