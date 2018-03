Que sea un gran año para Juan Martín

Confieso que al ver la final de ayer en Indian Wells entre Roger Federer y Juan Martín del Potro mi favoritismo se inclinaba hacia el tenista argentino, quien buscaba ante el mejor jugador de este deporte en la historia, el primer título Masters 1000 de su carrera.

Y las cosas empezaron bien para el de Tandil, quien se llevó el primer set 6-4, sin embargo en una cerrada segunda manga, Su Majestad emparejó al imponerse en tie-break, y asi se fueron, parejos hasta el 4-4 del tercer set, donde Federer consiguió el que hasta ese momento era el primer rompimiento del partido. 5-4 con su saque, 40-15, doble match point, pero Delpo respondió, salvó ese par de bolas y se levantó para recuperar el quiebre. Así llegamos otra vez al tie-break, donde Juan Martín sacó muy bien y aprovechó los (aunque usted no lo crea) los errores no forzados de Roger para ganar 7-2 y celebrar el título en Indian Wells.

La Torre de Tandil ganó su primer Masters 1000 justo donde hace cinco años había perdido la final ante Rafael Nadal, también en tres sets. Y lo hace después de haber ganado hace unas semanas el Abierto Mexicano en Acapulco, donde lució un tenis extraordinario imponiéndose a tres top ten en su camino al título.

Quién sabe hasta dónde vaya a llegar Del Potro esta temporada, si vaya a ganar o no otro Grand Slam (el único que tiene en su haber lo consiguió también ante Federer, el US Open de 2009), pero de lo que sí estoy seguro es que Juan Martín ha vuelto a ser ese tenista que le puede ganar a cualquiera, el de la mejor derecha del circuito, dicen algunos, el que ya sabe jugar de revés con slice, el jugador cuyo servicio sigue siendo poderoso. Y es que con la salud de su lado, la calidad del sudamericano no está en duda.

A algunos tenistas cuando ganan en Acapulco les trae buena suerte en la temporada, ojalá que con Juan Martín no sea la excepción.

