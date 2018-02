El futuro de los Patriotas

Después de caer el domingo ante Filadelfia en el Super Bowl, muchas personas me han preguntado si los Patriotas se mantendrán en la élite de la NFL y regresarán el próximo año a pelear otra vez por el título. La respuesta no es sencilla. Creo que pueden regresar a los playoffs, pero con las piezas que perderán, no estoy seguro que les alcance a ser considerados otra vez como el rival a vencer. Me explico.

Ayer se confirmó la salida de su coordinador defensivo Matt Patricia, quien tendrá la oportunidad de ser entrenador en jefe de los Leones de Detroit. Este hombre tenía seis años como responsable de la defensa de Nueva Inglaterra, y en todos, su unidad siempre se mantuvo dentro de las 10 mejores de la Liga.

De igual manera, es inminente para que Josh McDaniels, su coordinador ofensivo, también deje al equipo, pues aseguran que también se irá como entrenador de jefe, en su caso a los Potros de Indianápolis. Él vive su segunda etapa como responsable ofensivo de los Pats, la primera fue entre 2006 y 2008, y ésta, que comenzó en 2012.

Y es que aunque todos sabemos que Bill Belichick es un gran entrenador, el papel de los coordinadores ofensivos y defensivos siempre son muy importantes en cualquier equipo. De ahí que no será fácil para El Monje cubrir esos huecos.

La otra baja, aunque ésta no se ha confirmado, sería la de Rob Gronkowski, quien en la conferencia después del Super Bowl, admitió que no sabe si regresará para la temporada siguiente. Gronk es de los mejores alas cerradas de la Liga y uno de los blancos preferidos de Tom Brady. De ahí que si decide decir adiós, será un duro golpe para el ataque de los Patriotas.

Brady continuará y eso es garantía de éxito. A sus 40 años el legendario pasador sigue en buen momento y si se mantiene sano, su calidad no es cuestionable.

El equipo más dominante de la NFL en la última década tendrá una dura prueba al interior si quiere continuar en los primeros planos.

