Las “chicas” del padrino

Monterrey vs Pumas

Tras empezar con triunfo, Rayados liga cuatro empates, incluidos dos como local. Se mide a unos Pumas que han hecho bien las cosas y suman cuatro juegos sin perder. Voy Monterrey, paga 1.8 a 1.



Atlas vs Chivas

Interesante clásico tapatío. Tras caer en la primera fecha en Toluca, Atlas no ha vuelto a perder, mientras que el Rebaño luce bien, aunque mantiene sus problemas de contundencia. Voy Chivas, paga 2.5 a 1.

Santos vs Cruz Azul

Los de La Comarca son uno de los dos equipos que no han perdido, y están jugando bien. La Máquina no camina y suma 6 duelos sin ganar entre Liga y Copa. Le urge un triunfo a Jémez. Empate, paga 3.2 a 1.

PSG vs Barcelona

Se vienen los octavos de final de la Champions. El PSG debe sacar ventaja en la ida el martes ante un Barcelona que no termina por alcanzar el nivel que le conocemos. Buen partido. Empate, paga 3.5 a 1.



luis.gutierrez@milenio.com • twitter@LuisE_Gutierrez