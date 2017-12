¡Arriba el norte!

El criticado sistema de competencia del futbol mexicano esta vez no fue tan injusto, porque la disputa por el título del Apertura 2017 la jugarán el primero y segundo lugar de la tabla, Monterrey y Tigres, quienes protagonizarán la primera Final regia de la historia.

A quienes nos gusta el futbol, reconocemos la gran temporada que vivieron estos clubes norteños, que en Liguilla confirmaron su potencial al eliminar contundentemente en las semifinales al América y Morelia.

Lejos de envidias y críticas porque si Rayados y Tigres son o no conjuntos grandes, equiparables con la historia y convocatoria que tienen América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, o que si más allá de Nuevo León el clásico regio no le importa a nadie, es una realidad que los verdaderos amantes del balompié seguiremos con atención esta Final, independientemente de que seamos o no partidarios de alguno de los dos equipos, por la sencilla razón que ofrecerán un futbol atractivo, espectacular (al menos por parte de Monterrey) y que tendrá un desenlace emotivo y tal vez hasta dramático.

La gran afición de Nuevo León se lo merece. Las directivas de los dos clubes han invertido muchísimo dinero para conformar equipos competitivos, y por ahora les ha dado resultados.

Lo de Tigres es de aplaudirse, pues jugarán su tercera Final consecutiva, la quinta en los últimos siete torneos cortos, lo cual confirma la consistencia y gran trabajo que han realizado la gente de pantalón largo, Tuca Ferretti y jugadores.

Por su parte, Rayados quiere redondear una temporada memorable, y de paso quitarse esa espinita por aquella increíble derrota ante Pachuca en la Final del Clausura 2016.

Honor a quien honor merece. La gente del norte ha hecho muy bien las cosas y sus equipos merecidamente están en la Final. Envidia de la buena, ahora solo falta que Rayados y Tigres le pongan la cereza al pastel y nos brinden dos grandes partidos.

