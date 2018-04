Si en el Azul no ganaron nada

Este fin de semana Cruz Azul jugó su último partido en el estadio Azul, inmueble que fue su casa durante los últimos 22 años, y al menos para satisfacción de sus fieles seguidores, los cementeros les regalaron una victoria de 2-0 sobre Morelia. Ahora, el recinto será demolido para dar paso a un centro comercial.

Me causó sorpresa que durante toda la semana previa al encuentro, muchos aficionados de La Máquina manifestaron a través de sus redes sociales la nostalgia y tristeza que significaba que su equipo jugara su último encuentro en el escenario de la colonia Noche Buena. Y me sorprende, porque sin afán de ser grosero o duro con ellos, cómo pueden sentirse tristes si su amado equipo les dio muchísimas más decepciones que alegrías en el estadio Azul, pues ahí Cruz Azul no ganó nada (bueno sí, el juego de ida de la Final del Invierno 97 ante León, en el que ha sido su último título de Liga), y perdió el campeonato contra el Pachuca (Invierno 99) y Monterrey (Apertura 2009). Solo menciono las Finales de Liga que perdió jugando el juego de vuelta en ese estadio.

Vale la pena precisar que los títulos de Concacaf que celebró Cruz Azul en estos 22 años ninguno lo ganó en el estadio Azul. Por eso insisto, ¿por qué se entristecen sus seguidores porque ya no jugará en este inmueble?

Ojalá que ahora que regresarán al estadio Azteca, la suerte se revierta para los cruzazulinos, y es que en el Coloso de Santa Úrsula es donde han escrito las mejores páginas de su historia.

Fueron 22 años en el Azul, pero fueron más de dos décadas de sinsabores, fracasos, burlas. El Azul los acogió de buena manera, sus seguidores los apoyaron cada 15 días con la ilusión de celebrar algo, pero por desgracia las alegrías en partidos decisivos nunca sucedieron. Llámenle cómo quieran, pero no hay por qué sentirse nostálgicos por la partida de un estadio que no les dio satisfacciones.

luis.gutierrez@milenio.com

twitter@LuisE_Gutierrez