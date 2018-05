El ascenso y descenso es una vacilada

Bien dicen que como México no hay dos, y lamentablemente esta expresión se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida de nuestro querido país, y el futbol no es la excepción.

Todos los que siguen la Liga Mx saben que dese la semana pasada Lobos BUAP descendió deportivamente hablando a la Liga de Ascenso, y que en contraparte Tapachula y Alebrijes disputarán los dos duelos para que el vencedor ocupe el lugar de los poblanos en el máximo circuito, pero ¡oh sorpresa!

Resulta que la Liga Mx estableció varios requisitos a los equipos de la Liga de Ascenso para que pudieran, en caso de conseguirlo, llegar a Primera División. Sin embargo, de los 16 participantes en la división de plata, solo seis lograron la “certificación” para poder competir en la Liga Mx, y entre esa media docena no aparecen ni Tapachula ni Alebrijes, por lo tanto en la final por el ascenso no habrá algún conjunto que llegue a Primera División, que es el objetivo y la motivación por la que compiten los equipos que ahí militan.

La novela sigue. La Liga Mx determinó que el equipo no certificado que resulte campeón recibirá por parte del descendido (Lobos BUAP) 120 millones de pesos para que con ese dinero realice las mejoras necesarias para obtener a la brevedad la certificación y ahora sí en un futuro cumpla con los requisitos para estar en Primera División. Y claro, pagando los 120 mdp la BUAP seguiría en el máximo circuito.

Pero el final de esta absurda telenovela no es claro, porque en este momento Lobos BUAP no tiene el dinero y no se sabe si lo pueda conseguir, por lo que Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, declaró el domingo que si Lobos no paga el torneo de Primera División se jugaría con 17 equipos.

Y esto sigue. Hay que recordar que en los próximos dos años no habrá ascenso ni descenso, esto para que los equipos del Ascenso Mx se capitalicen y mejoren sus instalaciones. ¿Cómo se van a capitalizar? Buen punto, eso no lo explicaron los directivos.

