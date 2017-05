Las “chicas” del padrino

Juventus vs Crotone

Tras levantar la Copa, la Vecchia Signora va ahora por la Liga, la cual ha ganado 32 veces y 5 en fila, para ello debe vencer al Crotone, que aún lucha por su permanencia. Voy Juve, paga 1.17 a 1.

Málaga vs Real Madrid

Un empate será suficiente para que los merengues obtengan su título de Liga 33 y primero desde 2011-2012. El Málaga en su momento le hizo la travesura al Barcelona. Voy Madrid, paga 1.20 a 1.

Chivas vs Toluca

El Rebaño tiene el gol de visitante y la posición en la tabla para manejar el partido, aunque no debe confiarse. Toluca requiere ganar o empatar a dos o más para avanzar. Voy con el Guadalajara.

Tijuana vs Tigres

No dudo que Xolos pueda marcarle dos goles a los regios en el duelo de vuelta, el problema para ellos es que los de la UANL no se van a ir en blanco y con ello le complicarán más. Avanzan los Tigres.

