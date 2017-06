Las “chicas” del padrino

Juventus vs Real Madrid

Se define al campeón de la Champions. Los merengues quieren su décimo segunda Orejona, la Juve va por la tercera, Buffon por la primera y CR7 por la cuarta. Muy cerrado. Real Madrid, paga 2.7 a 1.



Venezuela vs Estados Unidos

La Vinotinto ha sido una grata revelación en el Mundial Sub 20, evento donde no ha permitido gol y jugará por primera vez unos cuartos de final. Los gringos tampoco han perdido. Venezuela, paga 2 a 1.

Golden State vs Cleveland

Los Warriors traen un ritmo endemoniado. El jueves apretaron el acelerador en la segunda mitad y ganaron por 22. Los Cavs necesitan jugar mejor defensa si quieren tener alguna oportunidad.

México vs Inglaterra

A pesar de que el Tri no ha ofrecido su mejor futbol, ya se metió a cuartos del Mundial Sub 20, y se mide a unos ingleses que también han sido irregulares en el torneo. El corazón manda. Voy México, paga 3.9 a 1.

luis.gutierrez@milenio.com • twitter@LuisE_Gutierrez