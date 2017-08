Aplausos para "Lupita"

El año pasado nos emocionamos por la gran competencia que realizó Lupita González en los 20km de marcha durante los Juegos Olímpicos de Río. Peleó de tú a tú contra las poderosas chinas, pero al final no pudo con una de ellas. De cualquier modo, logró una histórica y merecida medalla de plata.

El domingo, la atleta mexiquense vivió una experiencia similar en el Campeonato Mundial de Atletismo. Otra vez se mantuvo en la punta con las competidoras asiáticas, sin embargo, de nueva cuenta en el cierre otra china le ganó la medalla de oro, esta vez por apenas un segundo.

Y cuando cualquier atleta pudiera sentirse orgullosa y feliz por subir al podio en un Mundial, Lupita, de 28 años, reconoció que era un triunfo agridulce porque ella quería el primer lugar, lo cual habla muy bien de una deportista que no se conforma y se prepara por ser la mejor de su disciplina. Dijo que no pudo entrenar como hubiese querido debido a que una lesión se lo impidió, pero que de cara a Tokio 2020 trabajará más para ganar ese anhelado metal dorado. Ojalá que la Conade no escatime en apoyo para esta extraordinaria deportista mexicana.

Y en el mismo Campeonato Mundial, qué grato sabor de boca nos dejó Édgar Rivera, quien terminó en un meritorio cuarto lugar en el salto de altura, una prueba donde México nunca ha sobresalido. El sonorense vive y entrena en Alemania, ahora con la ilusión de subirse al podio en los JO de 2020.

Aplausos para estos dos grandes deportistas, que sin tantos reflectores han puesto muy en alto el nombre de México.

MUY BIEN POR EL TIRO CON ARCO

Y para redondear un gran fin de semana para el deporte de nuestro país, también hay que destacar la actuación de las mexicanas en la Copa del Mundo de tiro con arco en Berlín, Alemania. Alejandra Valencia fue la figura al ganar la plata tanto en la prueba individual como por equipos, donde compitió junto a Aída Román y Mariana Avitia. Bien por ellas, que demuestran que continúan en gran ritmo para pelear al tú por tú ante las mejores del mundo.

