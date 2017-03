Las “chicas” del padrino

Granada vs Atl. Madrid

En cada juego el Granada se juega la vida y debe aprovechar la localía para intentar salirse de la quema, aunque los colchoneros son muy complicados y pelean el top 3 de la Liga. Voy Atlético, paga 1.4 a 1.



Tigres vs Chivas

Chivas llegó a la cima general y pretende mantenerse ahí, aunque no será fácil salir vivo del Volcán ante unos Tigres que parece ya despertaron de su letargo. Buen juego. Empate, paga 3.4 a 1.

Toluca vs Cruz Azul

Los Diablos ligaron derrotas y de paso quedaron fuera de la Copa y no tendrán a Sambu, mientras que La Máquina parece que ahora sí avanza por el carril correcto. Voy Cruz Azul, paga 3 a 1.

Juventus vs Porto

Tras sacar una ventaja de dos goles en la ida, los italianos tienen en bandeja su pase a cuartos en la Champions. Al Porto no le queda más que vender cara la derrota y no salir goleado. Voy Juve, paga 1.6 a 1.

luis.gutierrez@milenio.com • twitter@LuisE_Gutierrez