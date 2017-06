Ya no más del vergonzoso draft

Comenzó ayer la Reunión Anual del futbol mexicano, cita en donde lo más importante y periodístico, mas no ético, se dará este miércoles cuando se lleve a cabo el famoso Régimen de Transferencias (draft).

Una edición más, con los directivos negociando, vendiendo, comprando o prestando jugadores, sin importarles el consentimiento de éstos. Una actividad en la cual se denigra al futbolista, se le trata como vil mercancía, y en donde reitero, NO se le toma en cuenta.

Dicen que este será el último año en que se celebre el draft bajo este formato, ojalá, pero esperemos para saber cuál será la variante de ahora en adelante. Y es que aunque suene trillado, es una pena que los futbolistas no tengan una representación, un sindicato que defienda sus derechos. Ya hemos visto que la Comisión del Jugador sirve para maldita la cosa, que los dueños son los que mandan y mueven los hilos a su antojo.

La esperanza para los jugadores puede ser la Asociación de Futbolista Mexicanos A.C., de reciente creación, ya registrada, y fundada por Rafael Márquez, Carlos Salcido y Christian Giménez. No hay muchos datos al respecto sobre cuál será su función, y sobre todo, si será reconocida y aceptada por la gente de pantalón largo, pues ya sabemos que a los señores del dinero no les gusta que nada ni nadie interfiera en su negocio y/o en sus intereses.

Y es que no es posible, por poner un ejemplo, que Moisés Muñoz, portero que en su momento lució y le dio un título al América, club que después le dio las gracias y lo mandó a Jaguares, ahora tenga que pedirle su autorización a las Águilas, por aquello del Pacto de Caballeros, para poder negociar con el Puebla. ¡Muñoz debe pedirle permiso para seguir su carrera al equipo que en su momento prescindió de sus servicios! No puede ser.

O qué me dicen de los jugadores que no tienen equipo y en el draft se dedican a “cazar” a los directivos afuera del hotel para pedirles una oportunidad. Obvio la mayoría no tiene la decencia o la educación de detenerse para platicar con ellos. Una pena.

Asociación de Futbolista Mexicanos A.C., por favor, ya no permitan más abusos en contra de los jugadores.

luis.gutierrez@milenio.com

twitter@LuisE_Gutierrez