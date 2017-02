Las “chicas” del padrino

Cruz Azul vs Atlas

Ya son 8 juegos sin ganar entre Liga y Copa para Cruz Azul, cuyo accionar no es malo, pero no sabe definir y eso le ha costado puntos valiosos. Atlas viene de perder ante Chivas. Voy con La Máquina, paga 1.8 a 1.

Chivas vs América

El Rebaño llega mejor que su archirrival al Clásico. Los de Almeyda pretenden echarle más leña al fuego al pobre paso del América. Aunque ojo, en este tipo de partidos todo puede pasar. Voy Chivas, paga 2.1 a 1.

Conf. Oeste vs Conf. Este

Fin de semana de las estrellas del basquetbol, donde se reúnen las grandes figuras de la NBA. Esta vez, los Pelicans serán los anfitriones en un duelo donde los del Oeste han ganado 7 de los últimos 10.

B. Leverkusen vs Atl. Madrid

El equipo del Chicharo espera dar la sorpresa y llegar lejos en la Champions, para ello debe sacar ventaja en la ida cuando se enfrenten a unos colchoneros que vaya si saben jugar estos duelos. Empate, paga 3.2 a 1.

