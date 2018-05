¿Ya le creemos a Cruz Azul?

El pasado 9 de mayo Ricardo Peláez fue presentado oficialmente como nuevo director deportivo de Cruz Azul, y en la conferencia de prensa no se anduvo con rodeos: “Deseo ganar un título en el corto plazo, vamos a trabajar fuerte para lograrlo… hay que hacer una buena pretemporada, que tengamos al plantel completo desde el inicio. Los objetivos no cambian, vamos con todo, queremos ser campeones, queremos que la clasificación sea una obligación permanente”, declaró.

Quienes conocemos a Ricardo sabemos que es un hombre honesto, comprometido con su trabajo y sobre todo, ganador. Desde su época como jugador y desde luego en su faceta como directivo, en la que celebró dos Ligas y dos Concachampions con el América. Y esa mentalidad ganadora la quiere plasmar en La Máquina, institución que solo se ha metido una vez a la Liguilla en los últimos ocho torneos cortos, amén del ya conocido dato que no es campeón de Liga desde diciembre de 1997.

Y en menos de dos semanas, Peláez ya oficializó a cuatro refuerzos: Roberto Alvarado (delantero, ex de Necaxa), Igor Lichnovski (central chileno, ex de Necaxa), Elías Hernández (volante, ex de León y Pablo Aguilar (central paraguayo, ex de Xolos), y solo es cuestión de días u horas para que haga oficial la llegada de Milton Caraglio e Iván Marcone, este último ya incluso pasó los exámenes médicos. Y por si fuera poco se habla que están buscando al delantero español Fran Sol, quien milita en el Willem II holandés, ah y también habrá que esperar el Régimen de Transferencias en Cancún el 6 de junio.

Por lo pronto, el trabajo de Ricardo, desde luego en coordinación con el técnico Pedro Caixinha ha arrancado bien, ahora solo falta que estos nuevos refuerzos cumplan y aporten en la cancha desde el primer partido.

Si Billy continúa dándole libertad de trabajar y contratar a Ricardo y no le imponen representantes ni le condicionan nada, estoy seguro que los seguidores cementeros cambiarán muy pronto sus caras de tristeza por la de felicidad.

