Las “chicas” del padrino

Cleveland vs Golden State

Hoy Golden State podría convertirse en el primer equipo en ganar un título sin perder algún partido de playoffs. La victoria del miércoles fue desmotivante para los Cavs. Barrida, voy Warriors, paga 1.4 a 1.



Venezuela vs Inglaterra

Qué gran actuación de la Vinotinto, invicta y disputará por primera vez la Final de un torneo FIFA. El rival no será nada fácil, pues ya sabemos del coraje y la garra de los ingleses. Buen partido. Venezuela, paga 3.6 a 1.

GP de Canadá

La batalla entre Ferrari y Mercedes está muy interesante. Vettel ha ganado 3 de las 6 carreras, lo cual no tiene muy contento a Hamilton, quien puede responder con su tercer triunfo en fila en Canadá.

México vs Estados Unidos

Con una combinación de resultados, la selección mexicana podría amarrar su boleto a Rusia 2018. Debe imponerse a unos gringos que han mostrado mejoría con Bruce Arena. Voy México, paga 1.9 a 1.

luis.gutierrez@milenio.com • twitter@LuisE_Gutierrez