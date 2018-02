Chivas y Cruz Azul, en las mismas

Pareciera que el tiempo se estancó, y que lo plasmado en estas líneas son una repetición de lo que se publicó en este mismo espacio en el torneo anterior, y es que Cruz Azul y Chivas continúan dando bandazos, no levantan y siguen arrastrando el prestigio, ubicándose en los lugares 15 y 16, respectivamente, de la tabla general.

La llegada de Pedro Caixinha al timón albergó por enésima ocasión un sinfín de esperanzas en los seguidores celestes, en la búsqueda de ese tan añorado título de Liga, el cual no llega desde hace 20 años. Sin embargo, transcurridas ocho jornadas, La Máquina no pita, es un equipo gris, sin pegada, sin llegada. Es difícil de creer que no ha podido ganar en casa y que apenas celebra un tanto en el estadio Azul. Y por si fuera poco, en la Copa Mx tampoco camina y hoy se juega la vida como local ante Alebrijes de Oaxaca. De no ganar, se confirmaría el primer gran fracaso del técnico luso.

Del lado de Chivas, la situación es igual de preocupante, y es que después de un infumable torneo en el Apertura 2017, donde la falta de pretemporada, convocatorias a la selección nacional y lesiones fueron el argumento para justificar el no llegar a la Liguilla, cuando un semestre antes se había proclamado campeón.

Ahora Matías Almeyda no encuentra la fórmula para que lleguen las victorias, quizá a diferencia de Cruz Azul, Guadalajara sí sabe a qué juega, tiene un estilo, va al frente, genera opciones de gol, pero no la mete, y además se defiende muy mal. Su cuadro titular es competente, pero cuando el Pelado voltea a la banca para intentar hacer un ajuste o tener variantes se da cuenta que no hay mucho de dónde echar mano.

Esa es la realidad del Rebaño, y aunque Jorge Vergara dice que hay respaldo total para su técnico, si el equipo no levanta el romance puede terminar.

