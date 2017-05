Chivas supo ser campeón

La semana pasada comentaba que no había que dar por puerto al Guadalajara en la final del futbol mexicano. Y es que aunque hombre por hombre y en calidad del plantel, Tigres era muy superior, los dirigidos por Matías Almeyda debían apostar por un trabajo colectivo casi perfecto y ser contundentes frente al marco de Nahuel Guzmán, y sí, lo hicieron muy bien, y merecidamente son campeones por décimo segunda ocasión en su historia.

Chivas jugó 180 minutos a un muy alto nivel, fue muy parejo en sus accionar. Los jugadores entendieron el planteamiento táctico del Pelado, se mataron en la cancha, corrieron y al final obtuvieron su recompensa. Tigres simplemente tuvo muy poca capacidad de reacción a lo ofrecido por los tapatíos. No le alcanzó.

Guadalajara jugó los partidos como los tenía que jugar. Teniendo la pelota, con movilidad, abriendo la cancha y siendo certeros en la definición. No podía jugarle al tú por tú a los regiomontanos, era darse un balazo en el pie. Y aunque en la ida la obra no se completó gracias a los dos golazos de Gignac, por mucho el mejor delantero que juega en la Liga Mx, en la vuelta volvieron al script, no dejaron jugar a los Tigres, y ahora sí, aunque con drama al final, Chivas sacó el resultado y celebró el título de Liga por primera vez desde 2006.

¿Y el penal sobre Sosa? Me preguntaron algunos de mis seguidores. Por supuesto que era penal, Pereira llegó tarde y contactó al delantero felino. Pero hay que ser justos con el Guadalajara, porque más allá de esa falla arbitral de Luis Enrique Santander, Chivas fue mejor que Tigres en 180 minutos, le hizo cuatro goles, le quitó en buena parte la pelota, lo desesperó y fue contundente. Tácticamente, Almeyda le ganó la partida a un viejo lobo de mar como Ferretti.

Y también hay que decirlo, parece que los Tigres no saben jugar finales. Recuerden las dos con América (ganó una en penales), la de Pumas, la de River Plate, y ésta.

Ojalá que ahora haya continuidad en el trabajo del Pelado, que le traigan a los refuerzos que pida, para que Chivas pueda seguir siendo competitivo y legítimo aspirante a más títulos de Liga.

