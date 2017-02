Las “chicas” del padrino

Chelsea vs Arsenal

La dolorosa caída a media semana ante el Watford, obliga al Arsenal a sacar los 3 puntos de Stamford Bridge, para seguir con aspiraciones en la Premier, en la cual manda el Chelsea. Empate, paga 3.4 a 1.

Monarcas vs América

El América no encuentra regularidad, de ahí que no hay más que la victoria para el equipo de La Volpe. Monarcas es último de la porcentual y prácticamente se juega la vida en cada juego. Empate, paga 3 a 1.



Pumas vs Pachuca

Mientras los del Pedregal van por su cuarto triunfo al hilo para mantenerse en la cima de la tabla, Pachuca suma dos partidos sin triunfo y sin meter gol. Pinta para un gran juego. Voy Pumas, paga 2.5 a 1.

Atlanta vs Nueva Inglaterra

Tom Brady quiere ser el primer QB con 5 anillos de Super Bowl, aunque enfrente estarán Matt Ryan y Julio Jones, quienes encabezan la mejor ofensiva de la Liga. Voy Atlanta. Patriotas es favorito por 3.

luis.gutierrez@milenio.com • twitter@LuisE_Gutierrez