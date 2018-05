Osorio se muere con la suya

Más allá de que estemos de acuerdo o no con la forma de dirigir de Juan Carlos Osorio, debo reconocer que el colombiano se muere con la suya. Se le ha criticado por poner a jugadores en diferentes posiciones a las que juegan con sus clubes, por no llamar a futbolistas “naturales” para desempeñar determinada posición, por ponderar siempre a los que militan en Europa aunque tengan poca o nula actividad, por no haber repetido alguna alineación en los 46 partidos que ha estado al frente de la selección mexicana… y el hombre ni sufre ni se acongoja.

Ayer, el estratega del Tricolor dio a conocer la lista preliminar de cara al Mundial de Rusia 2018, y volvió a sorprendernos, pues en lugar de 23, anunció a 28, porque según él, si en este momento comenzara la Copa del Mundo Guardado, los hermanos Dos Santos, Reyes y Araujo se la perderían porque están lesionados.

Ok, y por mientras convoca a Hugo Ayala, Oswaldo Alanís, Jürgen Damm, Jesús Molina y Érick Gutiérrez. Los tres primeros han recibido varias oportunidades vistiendo la verde, pero a Molina, sin duda uno de los mejores contenciones de nuestro país, no lo tomaba en cuenta, al igual que Gutiérrez, pero ahora sí los considera. Al de Rayados Osorio no lo había llamado porque no le gusta jugar con contenciones naturales, mientras que Gutiérrez, con menos de 10 partidos en la mayor, dice, es ¡el relevo de Guardado! por si no se recupera. ¡Increíble!

Llama a Rafa Márquez, más por su trayectoria y liderazgo que por su momento deportivo. El defensa del Atlas es una leyenda de nuestro balompié, pero un Mundial no es para hacerle homenaje a los jugadores, debes llevar a los mejores y en este momento Rafa no es ni por mucho el más destacado ni en la central ni en la contención.

Y qué me dicen de Giovani, quien más allá de su lesión en el Galaxy, tiene un buen rato con un bajo nivel futbolístico.

En fin. No se le pueden pedir peras al olmo.

