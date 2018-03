El enojo injustificado de Osorio

Vaya que me sorprendió la molestia de Juan Carlos Osorio al enterarse que la selección de Croacia no tendrá a seis de sus jugadores más importantes para el duelo que sostendrán hoy ambos representativos en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Modric, Subacic, Mandzukic, Perisic, Brozovic y Kalinic son los futbolistas confirmados por el estratega Zlatko Dalic queno jugarán esta noche.

El técnico de la selección mexicana manifestó que esperaba a una Croacia completa, pues le serviría para utilizar una formación muy parecida a la que se medirá a Alemania en su debut en el Mundial, pues según Mr. Osorio, el futbol de los croatas se asemeja mucho al de los alemanes. Para mi entender, Croacia y Alemania son muy, pero muy distintos, no en balde los germanos son los actuales campeones del mundo.

Osorio incluso declaró a su llegada a Dallas que “los organizadores deben tomar en cuenta esa situación, tener sugerencias y normas dentro del contrato para que se pueda jugar contra los mejores onces… Ojalá hayan cláusulas donde se le exija al rival presentar a jugadores más reconocidos”.

Y es que una cosa es que a Osorio le hubiera gustado enfrentar a la mejor selección de Croacia y otra que los croatas se cuiden y no arriesguen una lesión, pues cuántas historias hemos conocido de jugadores que se lastiman y se pierden el Mundial. Además, cuántas veces el mismo Tricolor ha mandado equipos B o C para sus partidos “moleros” en Estados Unidos, faltándole el respeto a los aficionados.

No digo que lo que hizo el técnico croata esté bien, pero está en su derecho de cuidar a sus futbolistas. El viernes Sampaoli no arriesgó a Messi en el también amistoso ante Italia, y hoy Lopetegui ya anunció novedades en el once de España en su duelo contra Argentina.

Ni modo señor Osorio, si quiere medirse a selecciones con su once titular deberá esperarse hasta el Mundial.

luis.gutierrez@milenio.com

twitter@LuisE_Gutierrez