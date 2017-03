Las “chicas” del padrino

Athl. Bilbao vs Real Madrid

Los vascos suelen ofrecer buenos partidos ante el Madrid, sobre todo en San Mamés. Los merengues no pueden dejar escapar puntos en su lucha por la cima con el Barcelona. Buen duelo. Empate, paga 3.7 a 1.



Cruz Azul vs Tigres

La Copa ha sido el bálsamo que necesitaba La Máquina para despertar, ahora en la Liga recibe al campeón, que también ya tomó ritmo y suma tres sin perder. Pinta bien. Voy Cruz Azul, paga 2.6 a 1.

Atl. Madrid vs Sevilla

Tras dos empates ante los coleros y eliminados de la Champions, los sevillanos intentarán recomponer el camino. Los colchoneros llegan con dos triunfos consecutivos. Empate, paga 3.9 a 1.

Pumas vs América

Universidad espera dar un golpe de autoridad y mantenerse en zona de calificación, ante unas Águilas intermitentes y diezmadas. Qué sea un buen partido. Voy Pumas, paga 2.4 a 1.

