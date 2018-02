Super Bowl y estadísticas idiotas

Una vez más, mis tres ávidos y entusiastas lectores, los aficionados de la NFL tenemos todo listo para que mañana domingo, cuatro de febrero, cuando arranque la edición número LII del Super Bowl en el estadio US Bank de Minneapolis, Minnesota, veamos coronarse a las Águilas de Filadelfia o a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Como cada año, analistas y reporteros hemos hecho concienzudos análisis al respecto, mismos que al final arrojan como favoritos a los Patriotas, pero no por mucha diferencia sobre las Águilas. No hace falta decirles que acá, su Charro Negro de confianza, se ha metido nuevamente a la parte lúdica, "chimengüenchona", poco seria y divertida, para traerles como el año pasado, las estadísticas idiotas que al final no tienen relevancia, pero que no dejan de ser interesantes y entretenidas.

Patriotas nunca ha Anotado en 1er Cuarto.

Si bien han ganado cinco ediciones, Nueva Inglaterra nunca ha anotado en el transcurso de un primer cuarto en todos los Súper Bowl que ha jugado. En todas las ocasiones que enfrentó a defensivas rankeadas en los dos primeros lugares perdió. Filadelfia es la segunda mejor de la liga.

Jersey Blanco

Los equipos que han jugado con el jersey blanco de visitante han ganado 33 veces por 18 que han perdido. De los últimos 13 campeonatos, 12 veces lo ha obtenido el equipo que viste de blanco. Filadelfia sale con uniforme de local.

Campeonatos por Conferencia.

La conferencia nacional ha ganado en 25 ocasiones el campeonato por 25 de la conferencia americana. De ganar los Patriotas, igualarían la marca.

Revancha

De cinco juegos de Súper Bowl en el que repiten equipos, solo dos han podido cobrar venganza. Filadelfia ya perdió en la edición XXXIX ante Patriotas y podrían ser el tercero en lograrlo, después que Dallas venció a Pittsburg y Redskins a Miami.

El factor Madden

Madden NFL 18 es un juego de video al que se le alimenta con estadísticas de los equipos participantes y han acertado al resultado 10 de las últimas 14 veces. En este caso los Patriotas han salido vencedores del partido. Así las cosas.









Twitter: @AzconaMilenio