Con sabor a Rusia 2018

Ya solo faltan 82 días para la patada inaugural de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y desde ahora ya se respira el ambiente mundialista. Las últimas Fechas FIFA se disputan y los equipos participantes ya están conjuntando a sus mejores jugadores en la búsqueda de un rendimiento que los lleve al nivel óptimo.

¿Qué piensan, mis tres ávidos y entusiastas lectores, del nivel mostrado ayer por España, Alemania, Inglaterra, Argentina o Brasil? ¿Qué tal la sorpresiva victoria de Colombia sobre Francia? ¿Qué esperan ver de México ante Croacia? ¿Ya estamos llenándonos de ilusiones?

¿Ya tienen un mejor panorama de sus favoritos? ¿O aún es necesario ver más juegos de preparación para tener una idea mejor definida?

Seguramente muchas de estas preguntas ya pasan por la cabeza de los verdaderos aficionados, que como siempre y cada cuatro años, tratan de llenar su álbum de estampitas, sintonizan cada partido por televisión y sacan conclusiones precipitadas. Ya no digamos de los aventurados, malditos afortunados, que verán los juegos en vivo.

Acá, su Charro Negro de confianza, no tendrá la oportunidad de asistir, pero me queda claro que ese no será motivo para no estar al pendiente, analizar, criticar y seguramente también para hacer encabronar a muchos con mis opiniones futboleras de tres pesos que a pocos les importan. Afortunado yo que tengo un medio que respalda mis incoherencias.

Ustedes por su parte, solo déjense llevar por la magia de la pelota. Sueñen en que su equipo favorito alzará la copa de manera brillante. Piensen en el espectáculo que nos traerán los Messi, los Cristiano Ronaldo o los Neymar. Saquen la casaca de su país o enfúndense en la de otra nación que les agrade para campeón. Aquí nadie los llamará villamelones.

Recuerden que nosotros los hombres solo tenemos tres neuronas: una que nos avisa cuando tenemos hambre, otra que nos indica cuando dormir y la última que nos pide a gritos poner cualquier deporte o el partido de la selección. ¡Entonces disfrútenlo!

Saquen sus chelas y su botana; su rosario, también sus plegarias y encomiéndense a la virgencita de su preferencia para que ayude a su selección. Solo recuerden que los seguidores de otros equipos también tienen creencias y el dios de la pelota no tiene favoritos. Si pierden, mienten madres como siempre y culpen al entrenador por pendejo, o al delantero que no la metió, o al portero que cometió un error; pero eso sí, no vayan a hacer la gatada de violentar a quien no tiene culpa. ¡No sean barra brava!





Twitter: @AzconaMilenio