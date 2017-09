¿Nueva ONEFA o viejo reportero?

Fue en la temporada de 1992 la última vez que asistí como reportero a un partido de Liga Mayor de la ONEFA y créanme, mis dos ávidos y entusiastas lectores, que aún lo tengo muy presente. Más aún porque aquí, su Charro Negro de confianza, había pasado como un intento de jugador por las filas de Águilas Blancas, esto sin mayor fortuna, por lo que tuve que ver el juego desde la línea lateral y reportando para un diario nacional.

Recuerdo perfecto a esa generación con la que entrené y recuerdo perfecto que precisamente ese año se coronaron en el Estadio de Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Si no me equivoco, esa fue la última vez que un equipo del IPN o de la UNAM lograron un campeonato, antes de que los colegios particulares dominaran por completo la ONEFA a base de billetazos y becas escolares.

Frank González y Leonardo Luján se apoyaron en los vastos recursos que les entregaron el ITESM y la UDLA, respectivamente, para llevarse el talento que surgía de todos lados. Eduardo Martínez El Sonrisas y los hermanos Trevizo, figuras indiscutibles del campeón Pieles Rojas del IPN, fueron algunos de los que se marcharon para jugar con esos equipos.

Si ustedes hacen cuentas, han pasado 25 años desde esa última vez que pisé un campo de futbol americano o un estadio en México y desde ese entonces ha habido cambios sorprendentes que nunca hubiera pensado ver.

Me encontré con Enrique Zárate, quien pese a su baja estatura fue uno de los mejores linebackers de la liga y seleccionado nacional, al frente de Águilas Blancas y me causó mucha alegría saber que un jugador de mi generación esta ahora como Head Coach; aunque déjenme les confieso que aún extraño esas conversaciones con el doctor Jacinto Licea poco antes de empezar una práctica o los días de prensa con Diego García Miravete.

El caso es que ahora que regreso me encuentro con la noticia de que ya no existen más los equipos de ITESM ni la UDLA en la ONEFA, sino que hicieron lo propio para integrar la CONADEIP, que más bien me suena a una liga "Inter Tec". En la UNAM desparecieron a Cóndores, Águilas Reales, Guerreros Aztecas y Osos, para dar paso a los Pumas y Pumas Oro, mientras que el IPN mantuvo a las Águilas Blancas, pero desparecieron Búhos y Pieles Rojas para dar paso a los Burros Blancos.

Muchos cambios para digerir de un solo golpe, así que a todos los que integran la nueva ONEFA les deseo éxito y les prometo que desde este espacio estaré al pendiente de los pormenores de la Liga Mayor. ¡Suerte a todos!





Twitter: @AzconaMilenio