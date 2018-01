NFL y mis pronósticos chafas

No cabe duda, mis tres ávidos, entusiastas y conocedores lectores, que hacer el ridículo en las proyecciones de resultados en cualquier deporte es definitivamente lo mío. De hecho, déjenme comentarles que, si yo fuera un apostador empedernido, les puedo prometer que mi familia no tendría ni para comprar calzones, y ya no digamos para comer.

Para muestra, solo necesitan darse una vuelta a mi columna de la semana pasada para darse cuenta que de cuatro partidos, solo a uno acerté. ¡Qué pinche oso, en serio deveritas! A mi favor solo puedo decir que le he estado dando vuelta a la repetición de los juegos y que en verdad sigo pensando que fueron resultados meramente circunstanciales.

Sigo sin entender que pasó con Pittsburgh y Atlanta, pero sobre todo sigo sufriendo con esa última jugada de la defensa de Nueva Orleans. Por más que la observo, mi cabecita de algodón no da para concebir lo que quiso hacer el profundo Marcus Williams, quien se entregó peor que adolescente con prisa por perder la virginidad.

Créanme cuando les digo que incluso el QB de Vikingos, Case Keenum voltea sorprendido cuando ve que Stefon Diggs se va solo hasta el touchdown que les dio la victoria en el último segundo. Ya mejor ni les cuento la cara de Drew Brees. Estoy seguro que después no se cansó de mentarle la madre a Williams. ¡Y no era para menos!

Para el caso y ya pasada la vergüenza por mis desaciertos, aquí va de nuevo su Charro Negro de confianza para ver si en esta ocasión le acierta a algo.

Minnesota vs. Filadelfia

Case Keenum supliendo a Sam Bradford y Nick Foles a Carson Wentz se antojaría para un partido más corriente que común. Las Águilas fueron la cuarta mejor defensa de la liga y la mejor contra la carrera, mientras que Vikingos fue la mejor defensa de toda la NFL, segunda mejor contra la carrera y pase. A la ofensiva ninguno de los dos está siquiera entre las 5 primeras de la temporada. Basado en esas estadísticas ganan los Vikingos por -6.

Jacksonville vs. Nueva Inglaterra

La mejor ofensiva de la NFL podría no venir con su mejor hombre, Tom Brady, esto por una aparente lesión en la mano de lanzar. Jacksonville por su parte, es la segunda mejor defensa de la liga. Aunque a la ofensiva general ni siquiera figuran en los cinco mejores, si son los segundos mejores de la mano de Leonard Fournette, quien corrió para poco más de mil yardas en el año y fue el artífice de la sorpresa ante Pittsburgh con 3 touchdowns. Con Brady ganan los Patriotas +10, sin Brady pierden -3.





