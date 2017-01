¡Vamos a futurear!

En el terreno de las artes adivinatorias, nunca se me ha dado la virtud de predecir el futuro y menos aún cuando soy un ferviente creyente que este tipo de actividades son propias de charlatanes.

Entonces estimados dos lectores, esto de generar pronósticos me resulta en un momento de sano esparcimiento. A final de cuentas, la esperanza que alguna pegue y me entregue un premio que me permita llenar mi tanque de gasolina, está latente.

Me dispongo a darles detalle de mis favoritos para estos playoffs de la NFL, aún cuando al momento que me estén leyendo, ya habrá dos resultados confirmados en los juegos de ayer. Si para entonces notan que no me equivoqué, sería la primera vez en mi vida.

OAKLAND-HOUSTON

En su tercera temporada con los Raiders, el pasador Derek Carr había logrado llevar a su equipo a una campaña ganadora y al liderato del Oeste de la AFC. Su lesión en la penúltima semana y su ausencia en la última, hizo que Oakland perdiera la división, resultado que me da los motivos suficientes para pensar que no tendrá argumentos para avanzar, más cuando Connor Cook, QB suplente y en su año de novato, no ha tenido suficiente actividad. A esto, añádanle que los Texanos tienen a la mejor defensiva de la NFL, con un promedio de 301 yardas permitidas.

Pronóstico: Gana Houston por 6.

DETROIT-SEATTLE

Los Halcones Marinos han tenido varias temporadas en un nivel muy aceptable, en 2016 siguen con esa constancia, con la quinta mejor defensiva de la NFL, siendo ésta la que los llevó a ganar el Super Bowl XLVIII. Russell Wilson ha mantenido un buen nivel, que tiene a su ofensiva en el lugar 12.

Detroit conserva la solidez en las manos de su quarterback Matthew Stafford, quien lanzó para un total de 4,111 yardas, ubicando a su equipo como la ofensiva 11 de la NFL por pase. Sin embargo, su defensiva, 18 de la Liga, no ha tenido buenos resultados y por eso sus siete derrotas.

Pronóstico: Gana Seattle por 3.

MIAMI-PITTSBURGH

Los Acereros son la ofensiva siete de la NFL, mientras que los Delfines se ubican en la posición 24. Por un lado, Ryan Tannehill de los Delfines tiró para 2,995 yardas, con 19 pases para TD y 12 intercepciones, pero no estará; mientras que Ben Roethlisberger lo hizo para 3,819 yardas, con 29 pases para anotación y 13 intercepciones.

Con la experiencia de Big Ben en juegos de playoffs, aunado a que Miami es la defensiva 29 de 32, no esperaría un juego muy cerrado, aunque en ganados y perdidos estén muy parejos.

Pronóstico: Gana Pittsburgh por 6.

GIGANTES-GREEN BAY

Es uno de esos juegos en los que la lógica, las marcas y los resultados previos no tienen cabida para analizar un probable resultado. Tanto Aaron Rodgers como Eli Manning son estrellas probadas, ambos ganadores del Super Bowl. Rodgers, con una temporada de 4,428 yardas por pase, 40 pases de TD y siete intercepciones, mientras que su rival tuvo una temporada más discreta, con 4,027, 26 y 16.

Y aunque los Gigantes son la ofensiva 25 de la NFL, han sido un equipo acostumbrado a dar excelentes actuaciones cuando nadie lo espera.

Pronóstico: Gana Nueva York por 6.

Twitter: @AzconaMilenio