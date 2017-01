¡Vamos a seguir futureando!

Como les había dicho, las artes adivinatorias nunca se me dieron, sobre todo teniendo la conciencia de que este tipo de actividades son propias de charlatanes que encontraron en la ignorancia ajena la solución perfecta para vivir a costa del que los contrata. Sin embargo, la semana anterior logré 3 de 4 aciertos en mis predicciones y estoy seguro que eso me da suficiente autoridad para considerarme “top 5 adivinador” o algo por el estilo, así que aquí les dejo otra vez mis favoritos para esta ronda de playoffs de la NFL.

HOUSTON-N. INGLATERRA

La mejor defensiva de la NFL en contra de la 4ª ofensiva. Aun así, Houston no tiene en Brock Osweiler a su mejor hombre, quien es el único QB que juega estos playoffs con más pases interceptados (16) que de TD (15) en temporada regular. Por tierra, Lamar Miller apenas superó las mil yardas, muy lejos de los mejores, por lo que no creo que pueda hacer mucho contra la tercera mejor defensa contra la carrera. Patriotas tiene en Tom Brady al mejor QB de la liga, por lo que no deberá tener problema para vencer con facilidad a Texanos.

Pronóstico: NI por +10.

SEATTLE-ATLANTA

Para mi gusto, Seattle no es el mismo equipo que ganó el Super Bowl a Patriotas y su defensiva apenas es la quinta mejor. Matt Ryan, QB de Atlanta, luce como la sólida pieza de una impecable maquinaria ofensiva que llevará a un triunfo a Halcones.

Pronóstico: Atlanta por +6.

PITTSBURG-KANSAS CITY

Veo a Alex Smith y Ben Roethlisberger muy parejos, aunque al de Pittsburgh con más experiencia. Ambos equipos equilibrados, sin algo espectacular que pueda definir el juego.

Pronóstico: Pittsburgh por +6.

GREEN BAY-DALLAS

Será el juego más espectacular y parejo. Green Bay tiene una racha de siete juegos ganados, mientras Dallas perdió dos en las últimas cuatro semanas dándose el lujo de experimentar la última jornada con Mark Sánchez en los controles. Aunque tienen mejor récord, Vaqueros no luce favorito debido a la novatez de su QB Dak Prescott, mientras que Green Bay tiene a su favor la experiencia de Aaron Rodgers, quien se vio aplastante ante Gigantes lanzando para 331 yardas y cuatro TD. Dallas no ha perdido un juego de playoffs desde 2007 en AT&T Stadium, además de tener la mejor segunda mejor ofensiva terrestre y la mejor defensa contra la carrera.

Pronóstico: Dallas por -6.

Twitter: @AzconaMilenio