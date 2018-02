De Liga MX y análisis trespesero

En verdad por más que quiero, nomás no alcanzo a entender por qué tanta alharaca y análisis de equipos que tienen posibilidad de campeonato, cuando apenas estamos a la mitad del torneo de Clausura de la Liga MX y no hay nada definido para nadie.

Que si el América va de líder general, que si los Tigres y el Monterrey no levantan, que el Cruz Azul no es un equipo grande, aunque quiera; que el Guadalajara nomás no puede mentalmente después del doblete; que si los Pumas están para campeones después del inicio tan bueno y que si los demás solo son comparsas por ser jodidos y sin dinero para armar grandes plantillas.

El caso es, mis tres ávidos y entusiastas lectores, que todo más bien parece una cuestión de analizar al vapor y sustentado en simpatías, el comportamiento de los equipos jornada a jornada, esto solo para terminar siempre en lo mismo.

Y como aquí, a su Charro Negro de confianza, no le gusta quedarse atrás y le encanta generar polémica trespesera, me permito poner a su consideración mi sesudo intento de análisis profundo, basado solo en mera estadística pedorra y en las ganas de llevar la contra a todos, solo por mera diversión y entretenimiento.

Entre los cuatro grandes, América va de líder en el torneo con cuatro victorias y cuatro empates. Todos los americanistas ya echan a volar su imaginación, pero les recuerdo que solo han ganado un partido como visitante y han empatado tres. Nada del otro mundo cuando están fuera de casa y cero balance. ¿Campeón? ¡Para nada!

Por su parte Cruz Azul se encuentra con solo un triunfo, cinco empates y dos derrotas, lo que en números no lo hace ver tan mal, si tomamos en cuenta que dos derrotas también las tienen Santos y Pumas, que marchan segundo y tercero, respectivamente. Su afición y algunos medios piden con vehemencia la cabeza de Caixinha, pues piensan que por ahí viene el problema, cuando todos sabemos que los jugadores son mentalmente mediocres.

Pumas llega a su vez, con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, generando un clima de optimismo después de la temporada que tuvieron el anterior torneo. Los partidos más difíciles los tuvieron las primeras seis jornadas, sin embargo, se cayeron en los dos siguientes, aparentemente más sencillos. ¿Normal? ¡Naaaaah! Aunque en la estadística marca que han quedado campeón cuando empiezan invicto las seis primeras fechas, no creo que ahora les alcance. De los demás con posibilidades ya hablaremos la siguiente semana, pues merece un "análisis más serio". Así las cosas.





