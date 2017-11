Han pasado diez jornadas desde que empezó la novela de terror en la cual la NFL entabló suspensión contra Ezekiel Elliott. De alguna u otra forma el jugador había mantenido apelaciones que le habían permitido jugar sin problema, pero como el mexicanísimo refrán lo dice, "no hay plazo que no se cumpla, ni carnal que se les escape", pues este jueves el segundo circuito del tribunal de apelaciones de Nueva York negó el recurso de amparo al corredor de los Vaqueros de Dallas y ahora sí tendrá que cumplir con la sanción.

Por un caso de violencia doméstica no comprobado y a partir de esta décima fecha, Ezekiel estará fuera de toda actividad y su lugar será ocupado por Darren McFadden y Alfred Morris, quienes, por supuesto no se acercan ni tantito al rendimiento que ha tenido el corredor estelar de los Vaqueros y seguramente esto afectará de manera inmediata al resto del equipo. Y justo cuando se vienen partidos de suma importancia ante Atlanta y Filadelfia es cuando se confirma la suspensión de seis partidos.

Y como ya se los había comentado anteriormente, mis tres ávidos y entusiastas lectores, el código de ética de la NFL no perdona y ellos creyeron que cierta evidencia era suficiente para determinar que la conducta de Elliot era merecedora de tal castigo, aunque los cargos nunca hayan sido probados por las autoridades de Columbus.

Aun así, el tribunal mantuvo los derechos del jugador a salvo para que pueda seguir con una demanda por daños y perjuicios contra la liga, ya que él mismo argumenta que el prestigio de su nombre es el que está en juego, esto debido a que la NFL no consideró el parte de la policía en Ohio y otras evidencias que hubieran minimizado la suspensión.

Entonces y ante esta situación, su Charro Negro de confianza tiene muchas preguntas que no dejan de revolotear en su investigadora cabecita: ¿Por qué se confirma una suspensión, si no hay pruebas contundentes? ¿Por qué la liga no consideró el parte de la policía de Columbus? ¿Tendrá la NFL evidencia diferente para tomar esa decisión? ¿Las autoridades de Ohio minimizaron el caso de violencia por tratarse de una celebridad?

Y mientras todo esto finaliza, la corte de apelaciones de NY informó que habrá una siguiente audiencia el próximo 1 de diciembre, por lo que, de confirmarse el castigo, Elliot podrá regresar a jugar hasta la jornada 16 ante los Halcones Marinos de Seattle. Así las cosas.

Twitter: @AzconaMilenio