Draft NFL 2018

Como muy seguramente ustedes ya se habrán enterado, mis tres ávidos y entusiastas lectores, con el draft colegial de la NFL se marca el arranque de la temporada 2018 para nosotros los fanáticos de corazón de la pelota ovalada.

Cada año se repite la historia y las selecciones en primera ronda acaparan la atención. Siempre han sido las que más suelen llenar las expectativas de promotores, dueños y entrenadores; sin embargo, les puedo asegurar que en pocas ocasiones hay garantía de éxito, pues la mayoría de las veces éstos jugadores suelen resultar un petardo.

Ayer me llamó mucho la atención que en la primera ronda se hayan ido cinco mariscales de campo -les juro que me encabrona la españolización de las posiciones-, situación que no pasaba desde el draft de 1999, cuando Tim Couch (Cleveland), Donovan McNabb (Filadelfia), Akili Smith (Cincinnati), Daunte Culpepper (Minnesota) y Cade McNown (Chicago) fueron elegidos entre los primeros.

Si de entre todos estos jugadores que acabo de mencionar solo les suenan un par de nombres, seguramente tendrían que ser los de McNabb y Culpepper, quienes destacaron en la liga, pero nunca pudieron ganar un campeonato o tan siquiera acercarse.

Para hacer más sólido mi análisis, puedo decirles que desde 1980 muy contados han sido los quarterbacks elegidos en primera ronda que han ganado un juego de Súper Bowl: Jim McMahon, John Elway, Troy Aikman, Payton Manning, Eli Manning, Ben Roethlisberger y Aaron Rodgers. ¡Tan solo siete jugadores en 37 años! ¿Qué les parece?

Otros más han brillado a lo largo de su carrera, sin embargo, algo les faltó para poder coronar sus carreras con un titulo: Jim Kelly, Dan Marino, Tony Eason, Ken O´Brien, Jim Everett, Vinny Testaverde, Jim Harbaugh, Jeff George, Drew Bledsoe, Ryan Leaf y Michael Vick, entre otros.

Además, y para acabarla de reventar, los dos considerados mejores de la historia no llegaron en primeras selecciones: Joe Montana fue elegido en el lugar 82 de la tercera ronda del draft de 1979, proveniente de Notre Dame; mientras que Tom Brady llegó en el sitio 199 de la sexta ronda del 2000, proveniente de Michigan. De malditos locos, ¿no?

Entonces vamos a ver que tal se van comportando Baker Mayfield (Cleveland), Sam Darnold (Jets), Josh Rosen (Arizona), Josh Allen (Bills) y Lamar Jackson (Baltimore), después de haber salido en primera ronda. Creo que solo a Mayfield lo veremos debutar en su año de novato, sin embargo, guarden los nombres de los otros para analizar en un futuro. Así las cosas.





Twitter: @AzconaMilenio