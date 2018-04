¿Dónde quedaron los cuatro grandes?

No hace mucho tiempo, mis tres ávidos y entusiastas lectores, leía y escuchaba con mucho interés a algunos aficionados, críticos especializados, ex jugadores y ex entrenadores convertidos en analistas de futbol, hablar de que la mayoría de los medios ejercemos cierta condescendencia con el equipo más popular de México.

En español moderno semicoloquial avanzado muy perrón, supongo que esto quiere decir que, según algunos de ellos, muchos de nosotros nos hacemos bien pendejos y suavizamos las críticas en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, tratando de soslayar su situación con justificaciones que no merecen ser consideradas por tratarse de uno de los equipos grandes.

Obviamente ustedes podrán adivinar que algunos de los que dicen esto traen bien puesta la playera del América. Y muchos de ellos también fueron de los que anticipadamente ya estaban pidiendo a gritos la cabeza de Matías Almeyda, esto debido a los pobres resultados que ha entregado después de obtener el doblete en Liga y Copa.

Y en un ejercicio de mera honestidad, acá su Charro Negro de confianza se une al pensamiento de muchos y creo que un equipo grande debe ser exigido con mayor rigor, pero también creo que se tienen que considerar muchos aspectos antes de emitir un juicio irresponsablemente. Les juro que no me imagino a Almeyda, al Tuca, o a Miguel Herrera exigiendo mi destitución por escribir tantas estupideces. Así se ven los que hacen.

Entonces bajo esta premisa, ¿a dónde demonios van a meter la cara ahora que el Guadalajara se encuentra en otra final? Porque se podrán decir muchas cosas, pero no se puede negar que Tigres y América no pudieron hacer ante Toronto, con unas plantillas plagadas de extranjeros muy buenos, lo que las Chivas si hicieron. ¡Y con solo mexicanos!

Igual me queda claro que muchos están esperando el fracaso del Rebaño para irse como gorda en tobogán contra Matías. Ya los estoy viendo festejar una posible derrota y esgrimiendo argumentos tales como que eso pasa por regalar la liga o que simplemente tuvieron suerte en el juego de ida ante un equipo tan bien organizado como Toronto.

Yo por mi parte sigo en el tenor de querer ver a Almeyda sentado en el banquillo tricolor. Sigo en el plan de sentirme orgulloso por el éxito de mexicanos en el extranjero y por las victorias que hago propias, y me gusta que cualquier mexicano, individualmente o en equipo, ganen todos los torneos internacionales posibles, así sean mis decaídos Pumas, las Chivas o el América. Así las cosas.





